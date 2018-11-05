〈美期中選舉〉民主黨若奪國會：將衝擊川普稅改、貿易、藥價

美國期中選舉即將在本週二 (6 日) 投票，專家預測民主黨有較大勝算贏得眾議院多數、若國會兩院分別由兩黨控制，許多美國總統川普所主張的政見或將進行表決的法案，將會受到一番挑戰。

NBC 新聞與華爾街日報民調顯示，民主黨有較高機率控制國會，川普週日 (4 日) 則表示，他將致力於確保共和黨繼續控制參議院，且他認為共和黨在眾議院將表現良好，但分析師普遍認為民主黨會贏得眾議院。

NBC / 華爾街日報民調顯示，民主黨有較高機率控制國會

以下為期中選舉結果可能造成的影響：

1. 稅改

川普希望將企業所得稅進一步降低至 15%，且將個人所得稅最高需繳稅率從 39.6% 下修至 35%，華爾街分析師認為，此舉可能會提振消費者信心並提升零售商、汽車製造商、科技公司和其他消費品公司的前景。

但川普內閣將需要共和黨繼續控制國會，並透過通過法案以推動新一波稅改，若民主黨成功控制眾議院或整個國會，他們可能將提升公司稅。此外，民主黨可能會提倡新的提案，如拉升對沖基金與私募基金的稅率，或重新定義國際稅收，以對企業在海外的營收課徵稅收。



2. 貿易

川普上個月與加拿大和墨西哥簽署新的自由貿易協議，取代北美自由貿易協定 (NAFTA)。修訂後的協議增加了新的規範，如對汽車製造商和農業生產制定新的關稅，但新版貿易協議仍需國會批准，並且可能到明年才會進行表決。



政治分析人士表示，若民主黨成功取得國會其中一院的控制，新版貿易協議可能面臨障礙，因民主黨傾向推動更有利於工會的條款，貿易協議的批准延遲，將影響企業的投資決策。另一方面，川普正在尋求與中國、日本和歐盟達成新貿易協定，而這些協定皆須國會的支持。

3. 放鬆監管

川普將放鬆監管做為優先事項，對象包含推動汽車、能源和金融在內等各行業。川普內閣致力於放寬溫室氣體的排放限制，石油、天然氣公司以及煤炭生產商為最大贏家之一。



如果共和黨保持國會控制權，他們可能會推動更多的放鬆監管措施，以及削弱《陶德 - 弗蘭克法案》的影響力。若民主黨贏得眾議院，他們很可能會利用他們的監督權利，並對能源和金融等行業有更多的監管審查。



4. 基礎設施

白宮今年稍早提出 1.5 兆美元的基礎建設法案，可能有利於包括建築、電信通訊和公用事業在內的各個行業。共和黨的國會議員，對於川普的基礎建設分針並未提供太多熱情的支持，反而，民主黨的國會議員可能會提出支持。

5. 農業

國會若遭兩黨分割，農業相關法案審核的進展恐放緩，法案涵蓋農作物保險與食物援助資金等方面。若民主黨贏得眾議院，他們可能會要求改變一些具有爭議性的措施。



6. 大型製藥業 / 醫療保健

無論選舉結果為何，藥品價格可能仍會是立法者的問題。若民主黨獲得權力，他們可能會推動正式的政府監督機制，以遏制藥品價格，並允許醫療保險直接與製藥商進行談判。

同一時間，如果民主黨贏得眾議院或參議院，他們可能會利用優勢，繼續支持《平價醫保法》。而共和黨將將嘗試廢除該法案，因此，將為健康保險公司帶來更多的不確定性。