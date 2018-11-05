川普改口稱中美貿易談判有進展 一位諾貝爾獎得主依舊不樂觀

經濟學家史班斯 (Michael Spence) 週一告訴 CNBC 說，儘管川普總統近來說，中美貿易談判已有所進展，但華盛頓與北京的僵局恐仍將持續一段時間。

川普上週發布推文說，他與中國國家主席習近平有過一段長時間，又非常友善的對話，包括討論了貿易問題。他還說，協商進展地相當順利。該談話推升了全球股市走高。

然而，根據 2001 年諾貝爾獎得主史班斯指出，雙方你來我往，還將會持續一段時間。

「基本的理由在於，如果回到 10 或 15 年前，有關管理與經濟體系的對話將會進行，事情較易解決，」他說。

「但現在情況不同，雙方都面臨更為複雜的挑戰，要在兩種非常不同的制度裡，做出互利的結果，」他補充說道。

在川普發表談話後，三位政府官員於上週五告訴 CNBC 說，目前並沒有貿易協定即將達成的跡象。上週五稍後，川普的首席經濟顧問庫德洛告訴 CNBC 說，川普並未要求內閣官員準備好一份貿易協定草案。

BNY Mellon 研究機構週一發布晨報說，「中美貿易協定初步跡象的報導，引發了上週股市的漲勢，儘管稍後遭到否認，仍突顯出了該協定的重要性。」

「如果協定達成，空頭可能退場。但他們現在並沒有理由改變觀點，」分析師說。

今年初，川普對自中國進口的洗衣機與太陽能板加徵關稅，中國與美國在貿易問題上，便陷入了僵局。其後雙方政府便你來我往，更多的關稅開始實施，同時却又試圖找出解決方式。