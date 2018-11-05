台灣篇》第2強：黃仁勳、第18強：郭台銘、第59強：蔡明介 台灣3強榮登全球執行長100強

文■ 鄧嘉玲

自從本刊英文版 2013 年 1 月號開始進行「全球執行長 100 強」調查以來（2010 年只公布 50 強），曾經上榜的台灣企業家總共有四位。分別為今年竄升到台灣人歷來最好名次（第 2 名）的 NVIDIA 創辦人兼執行長黃仁勳（台裔美籍、公司設籍美國）、鴻海集團董事長郭台銘、聯發科董事長蔡明介、中國旺旺控股董事長蔡衍明（台商、公司設籍中國大陸）。

今年排名最高的台灣企業家是第 2 名的黃仁勳。黃仁勳九歲離開台灣，赴美讀書，1993 年在美創立繪圖晶片公司 NVIDIA， 由於專攻 AI（ 人工智慧）、電玩、AR、VR 等新科技繪圖晶片，搶得先機，讓 NVIDIA 的表現水漲船高，業績、股價一再創歷史新高。也因此，黃仁勳在本刊的全球執行長 100 強排名年年高升。2015 年第一次入榜， 就排在 29 名，2016 年躍進至第 6 名、2017 年第 3 名，今年再進步到第 2 名。可說是全球執行長 100 強榜單中，進步最神速的企業家之一。

今年台灣企業家入榜名次第二高的，是第 18 名的鴻海集團董事長郭台銘。如果只看台灣企業入榜者，鴻海是今年排名最高的（排除在美設籍的 NVIDIA）。1974 年成立的鴻海，創業之初從事模具製造，日後跨入電子機械代工領域，現今事業版圖已涉及所有資訊科技產品的製造服務。郭台銘在榜單上的名次也從 2015 年的 33 名、2016 年的 40 名、2017 年的 29 名，今年再度提升到第 18 名。

IC 設計廠商聯發科董事長蔡明介，則是本刊 2013 年公布全球執行長 100 強以來，最早入榜的台灣企業家。當時，由於智慧型手機需求大增，聯發科業績跟著大幅成長，因此擠進榜內，名列第 83。隨後又三次入榜，分別為 2014 年第 21 名、2016 年第 83 名、今年第 59 名。

在台灣以食品業起家的蔡衍明，現在是中國大陸最大休閒食品供應商，橫跨食品、金融、地產、媒體等產業。蔡衍明於 2014 年，以中國大陸企業領導人的身分一度入榜，名列第 83。之後就未再進榜。

環境永續與企業社會責任

台灣企業家仍須努力

不過，全球執行長 100 強排行榜，不只要求財務表現，在 2015 年後還加入環境、社會責任、永續等指標。值得注意的是，台灣企業雖財務表現優異，但在環境、社會責任、永續等指標上，就相對落後得多。

例如今年總排名第 2 的黃仁勳，財務表現為第 4 名，但在永續表現只排名第 125，社會責任排名為第 304；總排第 18 名的郭台銘，財務表現排名第 9，在永續表現方面只排名第 299，社會責任方面排名為第 574。顯見在環境永續與善盡企業社會責任方面，台灣企業家仍需努力。

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〈2018 全球執行長 100 強〉

來源：《哈佛商業評論》 2018 年 11 月

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