前美財經官員：川普和貿易戰讓美股可能暴跌40%

美股震盪起伏，多空意見雜陳，但美國前總統雷根任內擔任管理預算辦公室主任的 David Stockman 警告，華爾街股市近 40% 的暴跌即將到來。

Stockman 長期以來一直是美股的大空頭，與華爾街最看多的投資人唱反調。但在近日的美股走勢下，他認為史詩般衰退的早期跡象已經出現。

他指出，「沒有人能被限制討論經濟衰退。而且再過一兩年我們就會遇到了。」「標準普爾 500 進入下次經濟衰退的合理價位遠低於 2000 點，甚至是遠低於我們現在水準的 1500 點。」

這也不是他第一次恐嚇市場了。但是這次，他認為近日的大跌是對未來痛苦的早期夢魘，「如果你是理性的投資人，你只要注意兩個名詞：川普和賣出。」他在提到川普總統時說道，「他在這個老化的擴張期最頂端玩火。」

根據 Stockman 的說法，川普努力讓聯準會停止自歷史低點升息的做法是錯誤的。他說，「當聯準會瞻前顧後 8 年猶豫不決，他卻攻擊聯準會升息太快。目前的聯邦基金利率 2.13% 還是遠低於通膨。」

他引用貿易戰作為投資人可能面對股市長期下跌的另一個主要原因。他說：「貿易戰是不可能隔岸觀火的。」如果爭議惡化，它「將會以前所未見的通貨膨脹打擊整個商品經濟，因為中國在美國進口的比率中占了約 30% 的比重。」

美股上週努力反彈。標準普爾 500 指數在截至 11 月 2 日的一週上漲了 2.4%。然而，該指數在過去一個月中仍然下跌了 6.9%。

Stockman 說，「我們即將陷入經濟衰退，而且將進行另一次非常殘酷的市場修正。」