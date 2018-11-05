手上現金太多+找不到併購標的 巴菲特開始執行庫藏股

著名投資人巴菲特 Warren Buffett 第 3 季度開始又對股票產生了興趣，包括購買自己公司庫藏股股票的罕見舉動。

上個季度，巴菲特的波克夏 Berkshire Hathaway (BRK.A-US) 砸了 9.28 億美元回購自家庫藏股。雖然庫藏股規模不到公司現金的 1%，但它們開創了一個新的先例。

波克夏股價日線趨勢圖

波克夏第 3 季營業利潤翻倍，從去年的 34.4 億美元成長至今年 Q3 的 68.8 億美元，也高於分析師預測的 61.1 億美元。去年同期的 25.3% 稅額也降至目前的 19.2% 稅額，使凈利潤也成長 355% 至 185 億美元。

88 歲的巴菲特一直面臨著一個難題。長期以來，他一直傾向於使用波克夏的龐大現金量來尋找大型的交易，或搶購價值股，如蘋果公司 (AAPL-US) 和可口可樂 (KO-US) 等。雖然仍希望進行一次或多次大規模收購，但巴菲特對許多公司目前的價格感到惋惜，表示企業價格 (股價) 已經達到歷史最高點。

CFRA Research 分析師 Cathy Seifert 在接受電話採訪時表示，波克夏是多年來大型交易的首選金融企業，但現在併購市場上存在很多競爭。同時，波克夏的現金連續 5 個季度保持在 1000 億美元以上。

雖然擁有龐大現金是個「好」問題，但坐擁如此大量的現金已經導致投資者施加壓力，要求通過庫藏股買回和股利發放，將手上的企業利潤回饋於股東。

波克夏董事會承認，7 月份董事會已放鬆庫藏股政策的壓力，允許巴菲特和副董事長查理芒格 (Charlie Munger) 在認為股價低於內在價值時買回庫藏股。之前的政策僅限於在價格低於帳面價值 20% 的情況下，執行庫藏股買回。

此前股神巴菲特在 5 月份的年度會議上亦曾表示，相較於發放股利，他更傾向於買回庫藏股。

現在，7 年來美國股市最糟糕的 1 個月使他最喜歡的幾家公司變得便宜許多。自 9 月底以來，波克夏的最大控股公司，蘋果 Apple 股價下跌了約 8.1%，美銀美林 (BAC-US) 在此期間下跌了約 5.3%。

在第 3 季度，波克夏的現金部位從 6 月底的 1110 億美元削減至約 1040 億美元。以淨額計算，巴菲特在第 3 季度購買了約 126 億美元的股票證券，也是 4 年多來最多的。