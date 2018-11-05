華潤啤酒(00291-HK)購入喜力內地6公司 企業價值逾23.5億

華潤啤酒(00291-HK)公布，該集團已於2018年11月5日與Heineken集團簽訂股份購買主協議，根據該協議，該公司通過其全資子公司華潤雪花啤酒已經同意購買，Heineken International在中國成立的6家公司的全部股權。

6家公司分別為即喜力(中國)企業管理有限公司、喜力貿易(上海)有限公司、喜力啤酒(上海)有限公司、喜力釀酒(廣州)有限公司、喜力釀酒(浙江)有限公司、喜力釀酒(海南)有限公司，上述合稱Heineken中國大陸目標公司，和喜力香港有限公司(Heineken Hong Kong Limited)(簡稱Heineken中國香港目標公司，與Heineken中國大陸目標公司合稱Heineken中國目標公司)的全部已發行股本。

在Heineken中國股份購買主協議交割時，買方以現金支付的總對價為預估購買價格，即Heineken中國目標股份的商定企業價值為23.5467億港元，並按價格調整項目進行調整。在交割後，購買價格將根據按一般市場慣例的交割報表進行進一步調整。購買價格經賣方和買方按正常商業條款經過公平磋商並考慮如下因素而確定：Heineken中國目標公司的歷史財務業績，及啤酒行業內類似的先例交易的企業價值除以EBITDA的比率和同類公司的企業價值除以EBITDA的比率。公司將以內部資源和/或銀行貸款支付購買價格。

作為該公司交易事項的一部分，及根據Heineken商標許可協議條款清單和框架協議條款清單，該集團於11月5日與Heineken集團簽訂了關於在獨佔地域內獨佔使用Heineken®品牌的商標許可協議；和與Heineken集團簽訂了關於該集團與Heineken集團之間的長期戰略合作關係的框架協議。

該公司指今次交易事項為集團提供了向高端啤酒市場擴展的重要戰略、長期發展以及價值提升的機會。