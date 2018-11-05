脫歐大進展？梅伊秘密協議化解關稅、產品邊境減產 英鎊呈現上漲趨勢

在英國首相梅伊 Theresa May 的保守黨不同派系之間，數月的內部爭吵後，由於歐盟的一項重大讓步，梅伊有望最終能獲得議會批准的協議。

經英國《星期日時報》報導，梅伊已經彙整了一份詳細的「秘密」英國脫歐計劃。細節最重要的是，關於愛爾蘭邊境關稅問題似乎將得到解決。長達 50 多頁的英國退歐條約計劃，將允許整個英國，在未達成最後協議前，留在歐盟關稅同盟中，也就是說，有機會在「永遠」都無法達成協議的情況下，英國將保留在歐盟關稅區內。

作為新「秘密」協議的一部分，梅伊似乎有效地取消了有爭議的貿易「Chequers 計劃」，並取代了大多數關於單一市場和關稅聯盟的條款，達成了「未來經濟合作夥伴關係」的協議，類似像加拿大享有的自由貿易協議的可能性。

消息指出，該協議大部份言詞似乎是由一位「強硬派歐洲懷疑論者的領導人」Jacob Rees-Mogg 撰寫，如果消息是真的，那將意味著梅伊的重大勝利。

在上週歐盟首席談判代表 Michel Barnier 巴尼爾允許的另一項重大讓步中，歐盟顯然準備接受對英國商品的監管檢查可以「在市場上」受檢驗，也有在英國工廠受驗的可能，而不是在邊境檢查站。

週一英鎊兌美元達 1.3004，也是 5 日來相當高的水位。