英國脫歐大臣：三週內完成脫歐協議 英鎊應聲大漲 0.7%

英國脫歐大臣拉布 (Dominic Raab) 週三 (31 日) 致函給脫歐特別委員會主席班恩 (Hilary Benn) 寫道：「預計 11 月 21 日前將與歐盟完成英國脫歐協議。」

消息傳來英鎊應聲大漲，週三美股午盤英鎊兌美元上漲超過 0.7%，創單日高點至 1.2831。

週三美股午盤英鎊兌美元上漲超過 0.7%。(圖：Investing.com)

拉布在 10 月 24 日致函下議院的英國脫歐委員會，通知此關鍵時間點 11 月 21 日前將達成英國脫歐協議，儘管拉布承認障礙依然存在，但他對此事表示胸有成足。

拉布於信中補充說：「英國與歐盟對 95% 英國脫歐協議內容現已解決，並在在未來協議的架構和範圍方面取得了良好進展。」

此前歐盟與英國談判陷入僵局的主因是愛爾蘭邊界主張，歐盟堅定其立場表示，英國脫歐後，要讓北愛爾蘭續享歐盟零關稅的優惠，建議歐盟與英國關稅界限要劃在英格蘭跟北愛間的海上，而非劃在北愛爾蘭與愛爾蘭的公路上。

然而，英國首相梅伊 (Theresa May) 與北愛的同盟保守黨議員認為，北愛爾蘭與英國實際上是一個國家，不能出現此特殊情況。

拉布在信中聲稱：「這個問題已幾乎解決，因為雙方現在同意英國海關邊境保障措施的原則。」

若英國脫歐過渡期結束時，沒有達成愛爾蘭邊境問題的自由貿易協議或找到技術解決方案，那麼邊境保障措施將有效地將英國維持在歐盟安排內，例如關稅聯盟和至少部分的單一市場。

關稅聯盟是一項協議，允許參與國設定共同的對外關稅，允許貨物在這些國家之間自由通行。單一市場是成員國間進一步的合作形式，允許貨物、服務、資金和人員自由流動。