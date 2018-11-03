紐約匯市—傳ECB打算再次印鈔 歐元吐回漲幅 美元走強

週五 (2 日) 交易，報導稱歐洲央行研議新一輪的長期銀行貸款(LTRO)，歐元吐回稍早漲幅，美元走強。

ECB 上一輪 LTRO 是在 2011 年歐洲主權債務危機之後展開。

歐元兌美元下降至 1.1383 美元，自週四尾盤的 1.1411 美元下降。交易時間稍早，因為受惠市場風險情緒，歐元上漲。(因面臨義大利預算案，歐元成為對風險更敏感的貨幣)

ICE 美元指數上升 0.3% 至 96.555，本週升幅約 0.2%。在週五公布就業報告優於預期後，美元脫離今日持平走勢。

另外，美國川普總統對美中達成貿易協定感到樂觀，帶動金融市場上升，川普預計今年稍晚在 G20 高峰會上與中國領導人習近平會面。

週五另一項經濟數據顯示，儘管已對中國等貿易夥伴實施制裁，美國貿易赤字仍創下 540 億美元紀錄。

人民幣兌美元上漲，大幅離開重要心裡關卡 7。今年迄今，由於新興市場資產遭拋售，加上美元走強，人民幣一直走貶，市場一直等待人行出手干預。人民幣兌美元一旦破 7，市場預期將會導致新興市場貨幣加深走跌。

投顧公司 Marc Ostwald 全球分析師和首席經濟學家 Marc Ostwald 表示，人民幣一年期無本金交割遠期昨日交易低點達 7.0670，但現在拉回到 6.9460。

1 美元兌 6.8909 在岸人民幣，跌幅 0.5%。1 美元兌 6.8918 離岸人民幣，跌幅 0.4%。