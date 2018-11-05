美沙產能效益有限 油價頹勢可能不會維持太久

在市場爭辯原油價格很快就要觸及 100 美元之際，油價卻一路跌近熊市。美國油價週五 (2 日) 跌至每桶 62.63 美元的低位，較一個月前的高點下跌了 18.6%。

原油的下跌有很多因素造成，但其中一些因素可能正在消退。

首先，導致股市低迷的全球經濟成長擔憂外溢至大宗商品市場。如果經濟陷入困境，那麼原油需求的下滑也很合理。

華府也已向一些國家網開一面。川普政府上週五 (2 日) 宣布，部分伊朗石油進口國如日本、韓國、印度可獲臨時豁免，允許它們自週一 (5 日) 制裁開始後繼續從伊朗購買石油。它代表了一種比大多數人更擔心的一種軟處理方式。

高盛能源研究主管 Damien Courvalin 指出，「給予豁免的決定是合乎邏輯的，因為供應的初始驟減過大會導致油價大幅上漲。」「與美國政府壓制汽油價格的努力背道而馳。」

第三，德州和沙烏地阿拉伯已加大生產力度，以緩解石油短缺的擔憂。以西德州二疊紀盆地為首的美國石油產量 8 月首度飆升至每天 1100 萬桶以上。

專注於石油和大宗商品的 Banyan Hill Research 高級研究分析師 Matt Badiali 表示，「美國的產量增加令人驚訝，前程無可限量。」

所有這些因素都讓人不再討論每桶 100 美元的油價。

《CNN》報導指出，石油暴跌恰逢美國期中選舉。根據 AAA 的數據，全國平均汽油價格在過去一個月下降了 3%。加油站的油價降幅落後原油，意味著未來汽油只會更便宜。

但部分分析師警告，油價可能會再次飆升。高盛和 RBC Capital Markets 預估年底前布蘭特原油價格上看每桶 80 美元，比目前水平高出 10%。

Courvalin 警告，伊朗的石油出貨量在 5 月為每天將近 300 萬桶，隨著買家逐步退出，石油出口量將逐漸減少。他預計到年底出口量將下滑至每天 115 萬桶，然後在 2019 年初再減至 100 萬桶。

這可能是一個問題，因為許多人並不認為美國和沙烏地阿拉伯可以彌補減少的伊朗產油量。沙烏地阿拉伯最近的產量增加使得該國在應對未來的需求問題已沒有太大空間。

Badiali 表示，「沙烏地阿拉伯的產能曲線已趨平坦，已盡最大產能。」

美國的頁岩熱潮也正在經歷成長的痛苦。二疊紀盆地雖能抽取大量的石油，但卻苦於沒有足夠的油管輸出，造成產出的瓶頸。這個問題可能要到 2019 年中期才能解決。

換句話說，在伊朗的出口繼續萎縮之際，美國的產能也僅是杯水車薪。