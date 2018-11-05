川普不得不豁免8國進口伊朗原油的原因：形勢比人強

川普政府終於甘願面對許多人早就知道的事實：美方不可能將伊朗的石油出口降至零。

美國準備向 8 個國家提供豁免制裁，允許他們繼續從伊朗進口一定數量的石油，條件是他們在未來幾個月裡逐步減少採購量。

這些國家的完整名單將於週一 (5 日) 公佈，但它們肯定會包括中國、印度、南韓和日本等 4 個伊朗石油最大的買家。

經濟學人智庫 (EIU) 能源首席分析師 Peter Kiernan 在聲明中表示，「據傳美國豁免多達 8 個國家繼續購買伊朗石油，是因為它們減少了購買量，這表明短期內至少川普政府已經擱置試圖削減伊朗石油零出口的目標。」

打算說服各國將從伊朗進口原油歸零是總是很棘手。一方面，即使川普政府有能力，但在技術上難以實現。伊朗繼續為其原油提供折扣、採取以貨易貨交易、使用美元以外的貨幣計價，以及以其他方式偷偷出口石油。伊朗總是能夠維持一定程度的出口。

然而，更重要的是，石油市場供應過於緊俏，以致無法將伊朗的供應量歸零。儘管油價過去一個月下跌超過 15%，但供應仍然緊張。美國和石油輸出國家組織 (OPEC) 正在以極快的速度增加供應，但目前尚不清楚這是否可以跟上需求。美國 2019 年的產量成長可能會趨緩，而對 OPEC 而言，額外的產量是以備用產能為代價。

白宮能插手的的空間仍然很少。EIU 能源首席分析師 Peter Kiernan 在報告中說，「儘管人們擔心 2019 年石油需求疲軟，但更擔心伊朗供應的突然斷絕將導致油價飆升，並使石油消費經濟體急於向其他地方購買石油。」

「沙烏地阿拉伯或許可能部分抵消消失的大量伊朗原油供應，但並非完全抵銷，使得市場極易受到其他來源供應中斷的影響。因此，川普政府在某種程度上必須表現出一定的靈活性，因為印度和中國等大型石油買家，向來不願意立即停止所有自伊朗購買油品。」

Wood Mackenzie 預計，在美國對伊朗的制裁生效後，伊朗的出口量將較 9 月再減少 80 萬桶，達到每天 100 萬桶。

該機構油料市場副總裁 Ann-Louise Hittle 在一篇評論中表示，「我們認為未來幾個月其他地區的供應成長力道夠強，足以滿足冬季需求並避免價格飆升。」

「布蘭特原油應該會保持在每桶 78 美元左右，趨勢線很好。2 年前 OPEC 的閒置產能為 400-500 萬桶。目前在 30 日內只有 70 萬桶的額外可用空間。這意味著市場在寒冷的冬天或任何新的供應中斷時，都很容易受到強勁需求的影響。」

如果川普政府成功地將伊朗的石油出口歸零，那麼油價就會大幅上揚。但在期中選舉之前，這會在美國國內出現政治問題，這是政府最不願意支付的代價。相反地，隨著最近幾週伊朗石油出口量持續上升，油價不斷回落。

儘管有這種讓步，川普政府還是相當自信地表達其持續阻止伊朗石油出口的決心。美國國務院副發言人 Robert Palladino 週四 (1 日) 在簡報會上說：「我們非常有信心繼續前進，正在採取的行動將有助我們對伊朗政權施加最大壓力。」

假設川普政府自認在這方面很成功，只要油價保持在可以承受的水平，它最多不過就只能做到這些。否則，長期來說，有更多國家將會被豁免制裁。