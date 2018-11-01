〈分析〉油價將持續走低的3大因素

資深石油市場人士 Arthur Berman 於《OilPrice》上撰文指出，他認為油價的上漲是由於市場擔憂伊朗受美制裁將使供應失衡，然而，全球石油產量其實在增加，此外，原油的相對庫存也正在攀升，預期油價在未來幾個月還會持續走低。

伊朗供應問題

美國總統川普在 8 月 7 日宣布，將對伊朗重啟制裁，呼籲各國停止進口伊朗石油，此舉導致市場擔憂原油供應量將下滑，驅使布蘭特原油價格走升，Berman 認為市場反應過度。

伊朗的問題與委內瑞拉、利比亞與奈及利亞不同，伊朗實際上有能力且可持續生產，然而造成伊朗供應量產生不確定性為「人為」因素，一切取決於川普的決策，當決策轉向時，石油價格將出現變化。

以下為 Berman 預測原油價格將走低的因素：

1. 非美能源國、OPEC 產能大開

根據美國能源情報署 (EIA) 和調研機構 Labyrinth Consulting Services 統計，全球能源類產品 (如原油、原油副產品、天然氣等) 今年迄今每日增加 291 萬桶，而大部分產量之增幅是來自非美國與 OPEC 成員國。

全球產量

2. 相對庫存 (C.I.)

相對庫存是指原油庫存水平加上一批精煉產品，與其同一時期 5 年均值水平的差異，油價和相對庫存之間的負相關很強。

原油相對庫存增加 3000 萬桶

據 IEA、EIA 和 Labyrinth 的數據，OECD 和美國的商業庫存在 9 月均有上升，使相對庫存增加 3000 萬桶，接近 5 年平均水平。Berman 認為，布蘭特原油期貨的月均價每桶 78.89 美元，比應有的價格還高出約 4.5 美元。

3. 供過於求的危機

數據並進一步顯示 ODCD 和美國的相對庫存可能在 2018 年底持續攀升至 2019 年年初，這代表油價應將走跌。此外，沙烏地阿拉伯能源部長 Khalid al Falih，曾在 9 月底指出，他認為 2019 年原油將供過於求，他們可能不得不重新開始減產。

根據 IEA 於 10 月 12 日發布的最新石油市場報告，石油供應從今年第 1 季開始攀升，今年迄今供應增長約為每日 200 萬桶，價格通常在供應增長後幾個月開始走低，因此 Berman 預期，原油價格 Berman 預計，進入 2019 年時，油價將走低。

供過於求後的原油價格走勢

這種類似的情況曾在 2014 年年初發生過，原油供應在 2014 年第 1 季由供應短缺轉為供應增長，然而，石油價格在第 3 季之前仍高於每桶 100 美元，但布蘭特原油價格在 2014 年第 4 季開始崩盤。

Berman 表示，這不代表油價將暴跌，但種種跡象顯示，油價將走低而不是攀升。