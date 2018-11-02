供給疑慮減緩 油價估創2月以來最大單週跌幅

根據《彭博社》報導，由於美國對伊朗的制裁力道弱化，加上原油庫存續增，導致近期油價走跌，估將創下今年 2 月以來，最大單週跌幅。

台北時間週五晚間 7 點 10 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.41%，至每桶 73.19 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.11%，至每桶 63.62 美元。

西德州中級原油期貨走跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

在美國對伊朗的新一波制裁生效前，據傳美國已同意，讓包括日本、南韓、印度在內等 8 個國家，在制裁實施後，可繼續向伊朗購油。

至於作為伊朗石油主要進口國的中國，傳也被納入這 8 個國家之中，但目前仍持續與美國磋商相關條件。

美國將於下週一，正式公布取得豁免的國家；值得注意的是，受訪官員向《彭博社》透露，「豁免只是暫時的」。

另一方面，由美國能源資訊署 (EIA) 資料可得知，截至 10 月 26 日當週，美國原油庫存增加 321.7 萬桶，至 4.2601 億桶；雖低於市場預期 (411 萬桶)，但已連續 6 週增加。

本週以來，布蘭特原油價格累計下跌約 5.7%，已連跌 4 週；西德州中級原油價格，則跌約 6%，估將創下今年 2 月以來，最大單週跌幅。

德國商業銀行 (Commerzbank) 商品研究主管 Eugen Weinberg 表示，「市場原預期，第 4 季將出現供不應求的情形，現在則轉為供過於求。」