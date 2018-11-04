馬拉松／無敵海景、補給超豐盛日韓港跑者一致好評

▲2018 第 2 屆菊島澎湖跨海馬拉松 4 日開跑。（圖／主辦單位提供） ▲2018 第 2 屆菊島澎湖跨海馬拉松 4 日開跑。（圖／主辦單位提供）

主打跨海、跳島的「菊島澎湖跨海馬拉松」今年雖僅是第 2 屆，但無敵海景加上澎拜補給，吸引日韓等國外跑者共襄盛舉，除了可以跑上知名景點跨海大橋外，沿途 18 個補給站超豐盛，澎湖在地名產土魠魚、仙人掌果凍都讓你吃到飽。



▲2018 第 2 屆菊島澎湖跨海馬拉松，香港跑團。（圖／主辦單位提供）



這次全馬、半馬組皆從澎湖第 2 大島西嶼的西台遊客中心出發，賽道沿著西嶼海岸線，跑過西嶼燈塔、二崁古厝、大菓葉玄武岩、跨海大橋等來澎湖必造訪景點，最後回到觀看澎湖花火節絕佳地點觀音亭，跑完一輪澎湖美景盡收眼底。



而今年與賽的外國跑者包含日本、韓國、香港、中國、新加坡以及馬來西亞等國，其中從今年開始交流的日本愛媛縣派團來參賽，2015 年開始的富山馬拉松更與菊島馬締結為姊妹賽會 ，未來合作將賽事推向國際化。



今年菊島馬吸引超過 2 千人報名參加，沿途補給也相當「豐盛」，澎湖特產土魠魚、花枝丸、小管麵線、仙人掌果凍、風茹茶、香丁魚等等上桌，今天開跑拿下 42K 冠軍的香港梁頌偉笑說路上沒時間吃，「現在跑完要放肆吃了。」



完賽者除了可以拿到完賽證明、賽事紀念衣、不鏽鋼摺疊小杯等紀念品，完賽獎牌更是鄉剛具有巧思、符合在地文化的綠蠵龜獎牌，值得收藏。



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