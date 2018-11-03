降血壓藥「平壓妥」驚見致癌物 緊急下架126萬顆

▲「平壓妥膜衣錠 300 毫克」經測試，含有動物致癌成分。（圖／食藥署提供, 2018.11.2） ▲「平壓妥膜衣錠 300 毫克」經測試，含有動物致癌成分。（圖／食藥署提供, 2018.11.2）

高血壓藥又出事！衛生福利部食品藥物管理署今（ 2 ）晚公布，印度公司生產高血壓治療藥品原料藥「 Irbesartan 」含「N - 亞硝基二乙胺」（ NDEA ）成分，而該成分含有動物致癌性，國內健亞生物科技「平壓妥膜衣錠 300 毫克」，約 4.5 萬盒、 126 萬顆受影響，目前已全面要求下架。



食藥署表示，於監視國際藥物安全訊息時，發現印度 Aurboindo Pharma Limited 公司所生產高血壓治療藥品原料藥 Irbesartan 含「N - 亞硝基二乙胺」（ NDEA ）成分，經試驗證明該成分具有致癌性，而國內的健亞生物科技公司生產的「平壓妥膜衣錠」有用到這款原料藥，公司於今日已開始回收作業。



根據統計，此款藥物共出貨 13 批，共 4 .5 萬餘盒， 126 萬顆。食藥署立即下令藥局及醫院下架回收該藥物，並須於下月 2 日前完成回收，至於多少民眾受到影響，還有待調查。



食藥署簡任技正陳可欣表示，這款疑慮原料藥是對動物有致癌性，目前沒有對人體致癌性直接證據。這款藥主要用於高血壓等需定期服藥控制的疾病，建議民眾不要任意停藥，有可能增加心血管疾病風險，應儘速回診與醫師討論。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』