兩岸海峽杯青創大賽 19日福建晉江決賽

被稱為 2018 最後一場兩岸青創大賽的第三屆「海峽杯」福建（晉江）創新創業大賽台灣區複賽，10 月中在台北創新實驗室開賽，經評選順利選出 3 組企業，1 隊團隊晉級，將在 11 月 19 日赴晉江決賽。

第三屆「海峽杯」福建（晉江）創新創業大賽，由福建省晉江市政府主辦，晉江三創園主要承辦。在近 3 個月的宣傳與招募，總計 100 支新創企業或團隊報名，經網路書審，選出 5 隊新創團隊，10 家新創企業參加在台北舉辦的台灣區複賽。

10 月 17 號下午，在座落於台北市內湖科技園的台北創新實驗室會議室舉辦的台灣區複賽，邀請了五位評審委員員，他們是，台灣科技促進會理事長，前生物科技中心南港生技育成中心主任夏尚樸；台灣天使投資協會產業顧問、天使投資人，前富鑫創投大中華區首席代表劉坤靈；培升科技服務公司董事長 / 總經理，前富士康集團新創事業開發部協理；台北創新實驗室執行長，前默默文創創辦人黃晨淳；以及台灣天使投資協會、台灣股權投資協會秘書長，前創業投資公會秘書長蘇拾忠。

參賽的 15 支隊伍中，複賽時有 6 分鐘的簡報，評委詢答 4 分鐘，在將近 2 個半小時的簡報詢答後，評審完成評分，再經過評委實地查訪，詢問前進大陸市場的意願後，終於日前敲定入圍名單。

團隊組選出實際開發互動廣告技術的「選優科技」進入決賽；企業組選出 ARVR 商業化運用的「狂點科技」、提供無人機錄像儲存與整合播放的「極現科技」；及成功有機植栽草莓的「慕宇生技」等 3 家進入決賽。

參賽隊伍中，以晶片計時、定位技術應用在路跑上的「泉州藍嶺創意公司」，是 15 隊參賽隊伍中唯一已在福建落戶的新創台商。藍嶺創意在比賽中在企業組勇奪第 4 名。經評委討論，建議大會增設「特別推薦」1 名，推薦藍嶺創意進入決賽。

賽後，首次承辦台灣區複賽提供場地的台北創新實驗室執行長黃晨淳表示，晉江賽事可能是今年兩岸創新創業大賽的最後一場，由於有其他賽事同時在舉行，有些團隊發生參賽「衝堂」的現象，這次複賽就有三隊創辦人或主要幹部同時參加別的在大陸的競賽，而無法出席比賽，由團隊較資淺的同仁出席，使得簡報表現平平，面對評委稍微尖銳的詢問，回答的比較閃爍，失去進入決賽的機會。

晉江決賽前一天，將舉辦賽前培訓，對台灣區的參賽團隊，將是一場貼近市場的洗禮。