〈鉅亨觀點〉空軍不敢大舉狙擊人民幣的3大理由

人民幣匯價連續 2 個交易日迎來巨大行情，週五 (2 日) 在岸人民幣兌美元匯價升破 6.90 關口，最高來到 1 美元兌換 6.8735 人民幣，創下近一個月新高。

美元兌在岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

人民幣匯價連續 2 個交易日出現顯著升值，合計暴漲近 700 個基點，由於目前離岸人民幣市場流動性仍緊、再加上中國人行 (PBoC) 準備在香港離岸市場發行人民幣票據 (央票)，都正使得作空人民幣的成本暴增，空軍不敢隨意出手狙擊。

雖然一些華爾街投行們依舊看空人民幣，如高盛 (Goldman Sachs) 即認為遮國未來六個月內，很可能放手讓人民幣跌破 7 的整數關卡，但目前市場交易員透露，在北京政府的政策防禦之下，事實上看空的言論雖有，但敢大舉狙擊人民幣的作手卻是不多。

以下為投資人彙整三大目前作空人民幣困難之理由：

1. 放空人民幣的 CP 值太低：

在外匯交易之中，外匯交易員賺取的就是幣別波動所帶回的點差以及兩幣利差，以人民幣兌美元來看，目前三個月期美元 LIBOR 與離岸人民幣拆借成本 HIBOR 利差為 0.45%，而考量到目前美元兌人民幣匯價仍在 6.9 關口附近，即使人民幣貶至 7.1 價位，報酬率估計也只有 3.0%。

再加上人行「守 7」意願強烈，如近期中國人行副行長潘功勝近日再次向市場喊話道：「人行與市場空軍幾年前就已交過手，相信應該都還記憶猶新。」故追空人民幣即可能報酬空間狹小、追價風險巨大。

2. 央票發行在即，放空風險大：

如上所述，目前三個月期美元 LIBOR 與離岸人民幣拆借成本 HIBOR 利差為 0.45%，其中 LIBOR 為 2.55%、HIBOR 為 2.1%，雖然 HIBOR 利率近期有些許回落，但其實仍在歷史高檔區間。

再考量到中國人行將要在香港離岸市場發行央票，人行可透過央票來一進步收緊離岸市場的人民幣流動性，進一步墊高作空成本，此時若貿然進場作空，將可能遭到人行軋空爆倉。

藍：3 個月期 HIBOR 深綠：6 個月期 HIBOR 淺綠：12 個月期 HIBOR 圖片來源：analystz.hk

近日人民幣匯價出現大漲，除了美中雙方正重啟貿易戰對話之外，很重要一個因子，即是因位人行將在港發行央票所帶動。

3. 美元現在「並不便宜」：

鑒於目前美國聯準會 (Fed) 升息循環已走過半，Fed 估計 2019 年將升息三碼，2020 年僅能夠再升息一碼，即觸碰到本次升息循環的利率頂端，美元的高利時代正漸漸地走向末梢。

而雖然 Fed 目前預期 2020 仍還可望升息一碼，但事實上金融市場卻與 Fed 所預設的升息路徑大相逕庭。

如下圖所示，目前歐洲美元利率曲線與一年前 (2017/10/27) 相比、半年前 (2018/4/27) 相比，已是更一步走低，這顯示了市場並不預期 Fed 能夠再度在 2019 年加速升息；目前歐洲美元利率市場即預期，Fed 可能在 2019 年內僅升息二至三碼，不如今年可望升息四碼，甚至 Fed 在 2020 年還可能降息。

三種天期之歐洲美元利率曲線變化 圖片來源：bnnbloomberg.ca

再考量到歐洲央行 (ECB) 將可望在 2019 年進入升息循環，若歐元利率亦開始上揚，勢必將對美元價格構成不小壓力，如 BK 資產管理公司、北歐聯合銀行等投行近日即發表研報指出，估計美元將在本月中旬見頂，隨後開始走弱。