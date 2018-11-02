〈美中重啟對話〉人民幣兩天漲1.2% 創近9個月最大漲幅

根據《彭博社》報導，受美中貿易戰可望緩解的樂觀情緒影響，人民幣連續兩天走揚，累計漲幅達 1.2%，創近 9 個月以來最大兩日漲幅。

台北時間週五 (2 日) 晚間 6 點 03 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣下跌 0.47 %，至 6.8908。

美元兌人民幣下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

過去 6 個月，人民幣兌美元重貶約 8%，直逼「跌破 7」的心理關卡；如今美中雙方重啟對話，淡化擔憂情緒，人民幣隨之走揚。

美國總統川普昨日於推特發文稱，他和中國國家主席習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

中國外交部稱，習近平和川普的電話會談「非常積極」，雙方都認為，應加強貿易往來，在相互尊重的基礎上，展開磋商。

受上述消息激勵，週五亞股走揚，上證綜指收漲 2.70%，深證成指收漲 3.96%；南韓 Kospi 指數上漲 3.53%，日經 225 指數上漲 2.56%；台股收漲 61.85 點 (0.43)，至 9906.59 點。