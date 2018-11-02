〈美中重啟對話〉陸外交部稱川習熱線「非常積極」 人民幣升破6.9

中國外交部今 (2) 日表示，中國國家主席習近平和美國總統川普日前的電話會談「非常積極」，雙方都認為，應加強貿易往來；受貿易戰可望緩解的樂觀情緒影響，人民幣兌美元走揚，升破 6.9。

台北時間週五下午 4 點 12 分，Investing.com 數據顯示，美元兌人民幣下跌 0.46%，至 6.8913。

美元兌人民幣下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

上述消息，也帶動亞股走高，截至發稿，上證綜指上漲 2.70%，深證成指上漲 3.96%；南韓 Kospi 指數上漲 3.53%，日經 225 指數上漲 2.56%；台股收漲 61.85 點 (0.43)，至 9906.59 點。

川普昨日於推特發文稱，他和習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

中國外交部稱，習近平和川普的電話會談「非常積極」，雙方都認為，應加強貿易往來，在相互尊重的基礎上，展開磋商。