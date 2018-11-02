台化擬斥資1.21億美元 擴增寧波廠ABS產能

台化 (1326-TW) 今 (2) 日公告，董事會通過透過投資第三地區公司以轉投資大陸公司，將斥資 1.21 億美元，加碼投資旗下台化興業(寧波)，擬擴增 ABS 產能，預計由原先的年產能 50 萬噸，提升至 75 萬噸。

台化寧波廠主要生產苯酚、丙酮、PTA、PIA、PS 與 ABS 等，實收資本額約 10.19 億元，此次台化董事會通過將斥資 1.21 億美元，透過台化投資開曼投資台化香港公司，再由台化香港投資台化興業 (寧波)，用於擴增 ABS 產能，預計由原先的年產能 50 萬噸，提升至 75 萬噸。

台化去年台灣 ABS 特殊及銷售佔比約 25.4％，寧波廠則為 14％，今年持續開拓高門檻、高附加價值的特殊級產品，目標為台灣與寧波銷售佔比各上看 30％與 21％，並藉由中國與東協簽訂的經濟合作機制，擴大生產銷售規模。

台化第 3 季合併營收 1076.35 億元，季增 8%；歸屬母公司業主稅後純益 197.34 億元，季增 38.2%，創新高，每股稅後純益 3.38 元，創新高。前 3 季累計營收 3062.89 億元，年增 18%；歸屬母公司業主稅後純益 469.88 億元，年增 22.9%，創新高，每股稅後純益 8.05 元。