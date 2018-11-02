亞弘電前3季EPS 1.6元 今年拚賺2元 許瑞峰接棒總經理

亞弘電 (6201-TW) 音訊產品已占營收 50% ，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，逐步發揮效益，第 3 季稅後純益 7141 萬元，單季賺贏上半年，前 3 季稅後純益 1.43 億元，每股純益 1.6 元。亞弘電全年本業，將力拚每股純益 2 元水準，另有處分資產的業外挹注。

亞弘電今 (2) 日董事會通過，由曾任職台積電 (2330-TW) 的亞弘電現任協理許瑞峰出任總經理，原任總經理許文鼎則將升任副董事長，人事案明年 1 月 1 日生效。

亞弘電新任總經理許瑞峰畢業於東海大學工業工程學系，紐約科技大學 (Polytechnics University) 資訊科學碩士畢業.，2000-2004 年服務於台積電，擔任自動化生產製造高級工程師，並負責推動晶圓測試設備自動化的推動，2004 年加入亞弘電，其間歷練採購課，並擔任生管課與品管課課長，2009 年派任到亞弘電馬來西亞廠擔任執行長，許瑞峰 2014 年轉任台灣亞弘總管理室，擔任公司行政工作推導，並負責亞弘電健康家電業務的推動。

亞弘電第 3 季營收 10.19 億元，毛利率 18.82%，季增 1.87 個百分點，年增 0.14 個百分點，稅後純益 7141 萬元，季增 45.33%，年增 39.85%，每股純益 0.8 元，累計前 3 季營收 25.08 億元，毛利率 17.82%，年減 1.8 個百分點，稅後純益為 1.43 億元，年增 29.45%，每股純益 1.6 元。

亞弘電以烹飪小家電、環境小家電及音訊產品為 3 大營運主軸，產品以代工訂單為主；公司先前將高階音訊產品移回台灣生產，並將開發、統購集中在台灣，降低成本，挹注營運效益提升。

亞強電主管指出，下半年進入銷售旺季，在生產規模提升及控制成本下，估毛利率可向上提升，目前電子音訊產品已占亞弘電營收的 50%，在高階音訊電子產品移回台灣生產後，將逐步顯現其效益。

目前，亞弘電營收包括音訊產品 50%，烹飪、料理小家電 20-35%，其餘是環境清淨小家電產品等。

亞弘電目前在台灣及中國大陸廣東兩地都有生產基地，受到美國增加大陸出口產品關稅，就今年出貨結構來看，亞弘電營收受影響比例約 11%，該公司也將強化在台灣生產，並另覓東南亞其他地區投資案。