【富蘭克林】美中局勢釋和緩 台股電子族群點火反彈

國際股市反彈帶動加權指數上漲，矽晶圓指標大廠釋出正面展望帶動股價急漲，順利點火跌深電子股反彈，加上美中貿易關係露和緩曙光，市場氣氛為之轉佳。加權指數 2 日震盪走揚 61 點收 9,906 點，後續觀察美中局勢發展，情勢正面則有利台股趨勢向上。

富蘭克林華美投信表示，全球市場最大風險的美中貿易戰，在雙方領導人對話順利下有和緩跡象，前段時間受到壓抑的電子股跌深反彈，矽晶圓大廠第 3 季財報符合市場預期，公司並指出營運受惠於長約簽訂，需求面並未鬆動，相對穩定的產業展望加上股價修正幅度已大，激勵市場進場信心強勁；被動元件亦由指標廠商公布財報帶動，族群股價同樣強勢拉升。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出，本波跌深電子股反彈以 IC 設計、矽晶圓、被動元件為主，其中並以已公布財報且第 4 季展望較佳者，幅度與延續性相對顯著。不過考量上方有大量套牢，個別產業或面臨下游庫存調整等基本面變數，評價面承受壓力且資金搶短氣氛濃厚，建議不過度拉高持股比重，遇反壓則轉趨保守，觀察急漲後整理回測情形。

而市場關注的蘋概股走勢，郭修伸表示，主要反映 1 日美股盤後蘋果雖公布營收獲利創佳，但展望偏保守引發市場擔憂，公司指出美中貿易局勢仍是干擾，加上新興市場貨幣弱勢造成匯兌影響。不過觀察台廠 2 日表現，光學指標大漲、機殼廠隨大盤回升跌幅收斂，整體並未有大幅修正，說明股價已反應市場偏低預期，未來蘋果股價走勢或新機銷售如能超乎預期，對蘋概股可望有正面帶動。

美中貿易戰部分，1 日晚間傳美國總統川普與中國國家主席習近平談話順利，兩國談判朝正面方向發展，於 G20 達成和談的可能性大增，後續彭博報導更指出，川普已指示官員起草貿易協定。郭修伸認為，市場主要擔憂後續若加徵 2,670 億美元商品關稅，影響層面將顯著擴大，且對台廠而言應對貿易戰方式有限，加上營運多受制於訂單變數，因此美中氣氛和緩對台股甚至亞洲股市有很大助益，持續關注美中會談動向。

近期資金聚焦於跌深反彈個股漲勢，市場認為籌碼面或有? 雙軋行情?。郭修伸表示，在搶短資金輪動快速下，進場面臨一定波動風險，且所謂? 跌深? 代表上方有均線壓力，加上個別產業基本面變數，空手者不建議在此時追高，而宜觀望美中貿易局勢變化，循後市營運展望佳者布局，並留意高殖利率題材股的承接機會，高殖利率意指企業財務狀況相對無虞，遇淡季股價擁有較強下檔保護，是較佳的投資選擇。

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