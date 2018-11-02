【安聯投信】境外基金小縮水 多元信用債 減震利器

根據投信投顧公會統計，9 月國內投資人持有的境外基金規模維持在新台幣 3.48 兆元之上，與 8 月相比，境外固定收益型基金月縮水 2.94 億元。安聯投信表示，市場波動常態化，Rick-off、Risk-on 的情境輪翻上演，為降低利率風險，有助掌握復甦利基兼顧潛在收息機會的信用債，可為投資組合撐起保護傘，從容應對市場變化。

安聯投信表示，盤點國內投資人持有境外基金規模，高收益債基金仍是投資人持有規模相對較高的基金類型；儘管上半年高收益債基金規模變動較大，不過，自從下半年起，情勢似乎出現轉折；以單月規模變動來看，7 月甚至一度增胖近百億元，8 月之後，市場出現較大波動，但高收益債基金規模變動幅度明顯變小。

另一方面，根據統計，過去三個月，在全球主要債市中，以全球高收益 BB-B 表現相較於其他全球主要債券指數要來得抗跌，反映出有賴於較佳基本面和財務結構的支撐，這類債券相對更具投資吸引力。

安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀分析，公債殖利率隨著聯準會升息而攀高，引發市場動盪、不確定性持續；但值得注意的是，美股雖然波動，高收益債表現相對抗跌，反映出在穩健基本面、較高的利息保障倍率、較低的違約率之下，投資人與其純抱股，不如「股搭高收益債」。

展望後市，胡韡耀表示，中美貿易談判反覆中前進發展、貨幣政策走向緊縮，以及美國期中選舉行情將屆，料將持續牽動市場板塊和債市投資機會。換言之，在策略上應以更有效率的應對方式，在投資組合上，應該是要有多元債券，而非只以公債為主；在策略上，也要化被動為主動，更要注重風險控管。

胡韡耀表示，隨著市場重新定價，部分投資機會浮現；其中，B 級債持續具有吸引力，隨著信用循環趨於成熟，BB 債投資機會可留意。在技術面，可藉由聚焦短利差存續期間與動態的市場配置，來避開技術面的風險。

至於在投資建議上，胡韡耀分析，金融債的部分，以高優先清償債為主，次順位債謹慎篩選；至於非金融債則集中在短存續期債券，目前將債券信評集中在 BBB 到 BB 級，以較佳的長期風險報酬比為目標，並減碼 CCC 級債，為提升基金「抵抗力」，伺機放空股票指數期貨作為投資組合的避險。

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