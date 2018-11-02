你增產我也增產 俄羅斯又奪回全球最大油產國寶座

美國才宣布成為全球最大產油國沒多久，俄羅斯馬上就奪回王座，周五宣布九月原油日產量增加至 1141.2 萬桶，接近歷史新高水平。

美國周三公布 8 月原油產量創歷史新高，每日產量達到 1134.6 萬桶，超越俄羅斯 8 月的 1120 萬桶，坐上全球最大產油國寶座，但才不到兩天，俄羅斯能源部門就宣布原油日產量來到 1141.2 萬桶，較 8 月增產 21.2 萬桶，甚至還超過兩年前與 OPEC 達成減產協議前的日產量 16 萬桶。

俄羅斯原油日產量達 1141.2 萬桶，超過 2016 年與 OPEC 達成減產協議前的產量。(來源：Bloomberg)

油價近期多空訊息混亂下，紐約 NYMEX 原油期貨價格十月跌幅重達 11.83%，除了美國制裁伊朗原油出口即將生效外，在石油輸出國組織 (OPEC) 表示將在 2019 年減產後，俄羅斯、沙烏地阿拉伯卻與 OPEC 意見分岐，相繼表示將增產，俄羅斯上周六更表示，原油日產量可能推至新高紀錄。。

俄羅斯依靠原油輸出近一半的收入來達成預算平衡，對外，則一再表示其增產計畫將取決於與 OPEC 的合作。

根據英國石油公司 (BP) 的數據，俄羅斯石油產量在蘇聯時期達到頂峰，1987 年平均日產量 1141.6 萬桶。

不過，俄羅斯想維持目前原油的高產量恐怕不能持久，特別是在寒冷的冬季以及夏季歲休期間，產量都有可能會下降。

除了俄羅斯原油日產量幾乎創下新高外，據彭博社最新調查顯示，10 月 OPEC 產油國的原油日產量增加 43 萬桶，來到 3333 萬桶，創下 OPEC 成員國 2016 年 11 月達成減產協議以來的新高，而主要產油國沙烏地阿拉白和利比亞也同樣增產不遺餘力。

沙烏地阿拉伯 10 月原油日產量增加 15 萬桶，來到 1068 萬桶，雖低於 2016 年 11 月沙國估計的 1072 萬桶，但創彭博社有記錄以來 (1962 年) 的歷史新高；OPEC 成員國中產量增幅最大的是利比亞，日產量增加 17 萬桶，來到 122 萬桶，打破 2013 年以來的新高紀錄。