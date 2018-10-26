國際機構隔空打架：IEA要求OPEC趕緊增產 OPEC認為不需要

周四，主要產油國聯盟 OPEC + 與總部位於法國的國際能源署 IEA 釋放了截然不同的油產信號。

國際能源署執行主管 Fatih Birol 再次呼籲，OPEC 及其盟友應該在下一次會議上決定增產，或至少釋放出願意增產的「強烈信號」，藉此來安撫供應日趨緊張的市場：

「全球原油市場和全球經濟增長都在經歷一個非常敏感的階段，如果主要產油國關心全球經濟的健康增長，就應該採取措施來進一步安撫市場。」

Birol 認為，儘管目前油市供應狀態充足，未來幾個月很可能遭遇供應短缺。如果 OPEC 不增產或者沒有釋放出增產意向，全球經濟將進入一個警戒區域，今年已經因為貿易糾紛而動能放緩了。

這一表態與他在 10 月 22 日（周一）的言論一致。當時他對路透社表示，不擔心全球最大原油出口國沙烏地阿拉伯會報復「記者門」而減少石油供給，因為這不符合油市當前的「邏輯」。產油國面臨的挑戰是如何有效增產來安撫市場，在油需增速依舊強勁時，委內瑞拉油產正呈「自由落體」下跌，11 月 4 日全面生效的美國對伊朗制裁也會削減不少供給。他認為，未來幾個月是「艱難的」。

然而，OPEC + 聯合部長級監督委員會（JMMC）本周四審議了該組織聯合技術委員會（JTC）準備的 9 月報告，內含參與減產國家的當月履約程度以及短期全球油市前景。

JMMC 發表公告稱，對油市現狀「感到滿意」，參與減產國家在 9 月的履約率為 111%，油市供求基本面處於一個「非常舒適的水平」。委員會對最近幾周抬升的原油庫存表達了擔憂，宏觀經濟不確定性可能代表要更改原油策略，2019 年需要阻止「市場失衡」的再度出現。

值得注意的是，在本份公告發表之前，美國能源資訊署 EIA 官方統計發現，美國商用原油庫存已連漲五周，創 2017 年 3 月以來最長的周期。這五周內美國原油庫存增加近 2900 萬桶，至少創 2015 年以來最大五周增量，也許就是 OPEC 擔憂的「近期原油庫存抬升」所在。

這一公告釋放的信號與 IEA 主席呼籲正好相反。OPEC 實質的「老大」、沙烏地阿拉伯能源部長法利赫今日表示，可能需要介入來減少原油庫存持續增加，OPEC 已開始擔心這種增量的影響。他暗示，可能的介入包括重回「過去一年半無休止努力後」實現的穩定，這期間 OPEC + 恰好在激進減產。

JMMC 公告也指出，8 月時各國減產履約率高達 129%，在 9 月降至 111%，是邁向 6 月 23 日部長級會議達成共識的「重要進展」，當時的會議決定為 OPEC + 參與減產的國家將履約率降至 100%。

由此可見，OPEC + 到目前為止不僅不覺得有必要增產，反而認為應繼續切實減產，直到履約率降至 100%。而公告對宏觀經濟的擔憂，體現了全球經濟增速放緩導致油需邊際減少的預期。

10 月 11 日發布的 OPEC 最新月報連續第三個月下調了今明兩年的全球原油需求增量預測。原油行業新聞網站 Oilprice.com 指出，從 6 月 OPEC + 會議以來，新興市場經濟和貨幣走軟，美元走強，貿易摩擦和關稅措施楪祈，都令近期內全球經濟和油需增長承壓。

無獨有偶，OPEC 秘書長巴爾金都（Mohammad Barkindo）上周曾發言稱，儘管油市現狀看上去「充分供應並供求平衡」，但整體狀態較為脆弱，2019 年很有可能因為更大規模的供給增長，導致油市再度陷入失衡，即重歸供給過剩。

OPEC + 將於今年 12 月 6 日在維也納舉行大會，聯合部長級監督委員會將提前於 11 月 11 日在阿聯酋開會審議油市發展。這將是兩個觀察 OPEC + 下一步油產政策的關鍵時點，如果僅從近期該組織重要成員表態來看，不太可能實現 IEA 主管呼籲的釋放強烈增產信號。

周四油價走勢波動，雖小幅反彈，但仍接近兩個月低位。美油 WTI 在歐股時段走低至 66 美元 / 桶，美股午盤站穩 67 美元 / 桶上方。國際布蘭特油價在歐盤跌破 76 美元 / 桶，美股時段重新站上這一關口。不過布油已從 10 月 3 日觸及的四年高位 86.74 美元 / 桶跌超了 10 美元，市場持續擔心原油庫存和增量供給將超過需求。