俄羅斯9月可望超車美國 奪回全球最大產油國寶座

根據《彭博社》報導，美國於今年 8 月，超越俄羅斯，成為全球最大產油國，但俄羅斯 9 月份的原油產量，可望使其奪回該寶座。

美國原油產量於今年 8 月創下新高，平均每日達 1134.6 萬桶，超越俄羅斯的 1121.5 萬桶，成為全球最大產油國。

美國能源資訊署 (EIA) 資料顯示，7 月美國原油產量，平均為每日 1093 萬桶，8 月平均每日增加 41.6 萬桶 (3.8%)，至 1134.6 萬桶。

不過，美國作為全球最大產油國的時間，恐怕不會太久；據估計，俄羅斯 9 月份原油產量，將來到每日 1137 萬桶，10 月可能進一步成長至 1140 萬桶。

俄羅斯積極增產，是為了填補委內瑞拉產量下滑，以及美國制裁伊朗，所造成的原油供給缺口。

美國於 5 月退出伊朗核子協定，自 8 月 7 日起，針對伊朗金融交易，實施首波經濟制裁，並鎖定能源產業，作為第 2 波制裁目標。

美國要求其他國家，從 11 月 4 日起，停止購買伊朗原油，意圖使其出口量「歸零」。

台北時間週四 (1 日) 晚間 6 點 05 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.6%，至每桶 74.26 美元；西德州中級原油期貨下跌 0.81%，至每桶 64.78 美元。