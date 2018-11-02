能源盤後─伊朗制裁週末開啟 不進口伊朗油印度、中國有困難

由於美國石油產量激增、庫存增加，都引發對全球石油盈餘恢復的擔憂，美國油價週四 (1 日) 下跌至近 7 個月以來的最低水平。

布蘭特原油期貨收低 2.29 美元，或 3.05% 至每桶 72.75 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收低 1.81 美元，或 2.77% 至每桶 63.50 美元。

美國汽油期貨價格收低 1.92% 至每加侖 1.718 美元。

天然氣收低 0.021 美元，或 0.64% 至每一千立方英尺 3.240 美元。

能源情報署 EIA 週三 (31 日) 發布的一系列利空報告中，美國原油庫存連續第 6 週上升，上週增加了 320 萬桶原油至 4.26 億桶，為 6 月以來的最高水平。

EIA 還公布了美國月度石油產量數據，顯示 8 月份產量較去年同期增加了 210 萬桶，達到創紀錄的每日 1130 萬桶。

雖然美國較高的庫存使油價看跌，但分析師表示，上週沙烏地阿拉伯石油部長 Khalid al-Falih 的言論開啟了中短期的低油價潮，al-Falih 提到會竟可能的提高產量。

最近幾週全球經濟增長減緩的擔憂打壓了股市，而原油則是股市波動的犧牲品。如股市還未跌至谷底，油價也應未見底價。

同時，美元走強也對油價構成壓力。隨著美元走強，以原油為單位的美元商品對外國投資者來說變得更加昂貴。

沙國財政

沙烏地阿拉伯報告稱，今年第 3 季度的財政赤字為 19.5 億美元 (73 億里亞爾)，低於上一季度的 19.7 億美元 (74 億里亞爾)。

財政部長 Mohammed Al Jadaan 表示，在今年前 9 個月，由於石油收入的增長，赤字縮減了 60%，同時也得益於非石油收入的成長。

布蘭特價格日線趨勢圖 / 圖：nasdaq

美國對伊朗石油制裁

美國總統川普今年 5 月份決定將美國從 2015 年國際協議中撤出，以遏制伊朗的核計劃。

據了解，美國對伊朗石油工業的制裁即將於週日 (4 日) 生效，這有提高油價的可能。然而，有消息稱伊朗原油的最大進口國，如印度及中國，似乎無法短期內另尋賣家。印度表示至少要等 2019 年 3 月才可停止進口伊朗原油。

外界預測，印度 10 月份進口的伊朗原油量達每日 50 萬桶，而中國 10 月份的伊朗原油進口約每日 80 萬桶。