蘋果大中國、亞太地區成長雖亮眼 卻未能安撫市場 盤後挫7%

蘋果 (AAPL-US) 公布第四財季財報後，因對假期購物季的前瞻令人失望，週四盤後股價大跌 7%，一度搞丟「兆元企業」的資格，更拖累整體科技股盤後走跌。Nasdaq 交易時間收升 1.75%，盤後全數吐回漲幅。

蘋果預期假期購物季的營收介於 890 億美元至 930 億美元，分析師則估計 930.2 億美元。在蘋果公布財報前，摩根士丹利分析師 Katy Huberty 曾稱蘋果 12 月那一季的前瞻「是投資者信心最重要的推手。」

蘋果中國事業的表現是財報關鍵之一，因為投資者一直擔心中美貿易戰、宏觀經濟問題，以及中國凍結新遊戲的審核，唯恐這些事情影響該地區的消費者支出。

9 月止的一季，蘋果在大中國地區營收 114 億美元，較去年同期的 98 億美元上升。

蘋果財報顯示，所有地區的營收成長年率均達兩位數，其中日本市場 32% 成長最高，其餘亞太地區也見 22% 成長。

蘋果各地區營收狀況

針對新遊戲審核遭凍結的議題，蘋果執行長庫克在法說會上表示，「新遊戲審核速度下降或暫停...... 中國成立新監管機制，一切事情進展方式不像過去那樣，近期確實也有少數遊戲獲得批准，但遠低於歷史基準。」

新興市場的 APP Store 出現減速情況，庫克稱，某些市場的成長「沒有邁向我們希望看的的情形。」

此外，蘋果在法說會上表示，自下一季開始，蘋果不再公布 iPhone、iPad 和 Mac 的個別銷售數據，而是將這三大主要產品包含在單一營收數據內。

財務長 Luca Maestri 解釋，「看看我們在近幾年的財務表現，例如最近三年，單位銷售量一直都不能代表我們事業的基本力道。再看近三年的稅後純益、股價，任何時刻的表現與單位銷售量無關。」

蘋果股價過去 12 個月來漲幅 33.2%，遠高於道指的 8.3% 漲幅表現。