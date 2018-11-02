〈美期中選舉〉元大寶華：共和黨若大勝 爭議性政策恐出籠造成極端風險

美國將迎來總統川普任內極為重要的期中選舉，本次期中選舉時間在 11 月 6 日舉行，被視為是 2020 年美國總統大選的風向球，元大寶華綜合經濟研究院今 (2) 日指出，若川普所屬的共和黨全面大勝，其他爭議性政策也恐在未來 2 年內實現，不能排除極端風險。

此次期中選舉範圍包含美國眾議院全部 435 個席位、參議院 100 個席位中的 34 個席位，及 39 個州的州長和其他地區性選舉都在同一期間舉行。

元大寶華說明，由於川普在總統競選期間提出一系列政見，上任後如火如荼展開，美國當前政治結構決定川普到底能夠推行哪些政策，因此，期中選舉的結果將相當關鍵。

川普執政近 2 年，實際上能夠順利推行的法案僅稅改而已，金融監管放寬也是在兩黨退一步協商後，才獲得 33 席民主黨議員支持通過，事實上，自 2017 年底後需透過國會立法或批准來達成的政策，幾乎全部停擺，因此，川普只能在貿易戰上面不斷著墨，而無其他政策操作空間。

元大寶華說明，造成此種施政力道不均的原因，在於美國總統基本上僅擁有行政權，也因此，在基礎建設政策和歐記健保均於國會受挫後，川普將施政目標完全集中於貿易戰，原因是，美國過去已經通過《1974 年貿易法》，該法賦予總統可以單邊制裁其他受調查的國家或對象，而不用經過國會同意。

整體看來，期中選舉在未來 2 年內，並不會改變川普總統當選以來所設下政策大方向，期中選舉將改變的是，這些政策的執行效度和力量，若川普所屬的共和黨全面大勝，過去擱置的基礎建設政策將火速展開，然而，其他爭議性的川普政策也恐在未來兩年內實現，不能排除極端風險。

反觀，若共和黨小勝，形成美國兩黨和解的格局，基礎建設能夠展開，同時貿易戰也不會進一步升溫；但若民主黨贏得眾議院，那麼過去幾年來的兩黨對立將更加難解，政策也將窒礙難行。