台股盤中－漲價概念股+蘋概三王火熱 攻抵9900遇月線反壓翻黑

美國股市周四盤中連續第 3 個交易日走高，台股受到美股激勵，盤面焦點主要靠漲價概念股被動元件、矽晶圓族群強漲，蘋概三王穩盤，加權指數一度重返 9900 點之上，唯面臨月線反壓，漲勢收斂，近午盤更翻黑走跌。

今日盤面最夯就是被動元件，華新科、信昌電、大毅、華容都亮燈漲停，其中，大毅領先收復月線，而國巨也差一檔漲停，禾伸堂漲 8%、奇力新漲 7%，蜜望實、達方、日電貿、九豪精也都漲逾半根停板。

華新科漲停也帶動華新集團火熱，華新勁揚 6%，瀚宇博、華邦電都走漲超過 5%。

另一個漲價概念股矽晶圓族群也是人氣指標，中美晶、環球晶都持續大漲，但是因為本波反彈以來，兩檔個股都已反彈超過 4 成，所以近午盤，有短多落跑的跡象，漲勢微幅收斂。

此外，蘋果盤後股價重挫，但是蘋概三王還是努力拉抬，股王大立光盤中更從跌百元到翻紅上漲百元，最高衝到 3540 元，率先收復月線，鴻海上漲超過 1%，台積電也拉至平盤附近，不過，蘋果股價重挫還是拖累不少其餘的蘋概股，可成、和碩、TPK-KY 等都走弱。

整體來說，台股今天一度收復 9900 點，但是面臨月線附近，在技術和籌碼面都有壓力下，預期短線指數將呈現小漲小跌的橫向整理走勢，不過，最恐慌氣氛應該已過，台股近期法人買單回補，且今天在新台幣兌美元盤中勁揚超過 1.5 角下，可望吸引外資買盤逐漸回籠。