中鋼23日開明年首季盤價 三大觀察重點正向 鋼市審慎樂觀

23 日將開出明年第一季盤價的中鋼 (2002)，董事長翁朝棟在 1 日舉行的法說會表示，從市場需求面、國際供給面及煤鐵礦原料成本來看，明年第一季前產業審慎樂觀，鋼價欲小不易，不過，單軋、鍍面烤漆等下游客戶接單確實比較不順，中鋼還是會考慮下游可以承受的成本狀況，中鋼盤價向來是鋼廠的指標，中鋼預計 11 月 23 日召開 2019 年第一季盤價會議，此將成為鋼鐵產業的風向球，能否維持榮景成為市場關注焦點。



翁朝棟在 1 日中鋼集團舉行的聯合法說會表示，從需求面來看，世界鋼鐵協會 (WSA)10 月年會上修全球需求量預估，從 1.8% 升到 2.1%，明年的成長率更從 0.7% 調升到 1.4%，主要推升動能來自東南亞新興經濟體。



東協六國今年用鋼量達 7380 萬公噸，2030 年用量還會成長到 1.45 億公噸，年複合成長率 5.5%，其中 2017 年到 2025 年複合成長率為 5.9%，2026 年到 2030 年用量成長 4.6%，是全球鋼鐵需求成長最快區域。但東協六國的實際生產量僅 2630 萬公噸，供需缺口近 5000 萬公噸。而越南的用量就占 44%，產量占 26%，這也是為什麼中鋼透過轉投資進入越南。



第二個觀察重點是供給，重點是中國的環保限產，外界以為中國改變過去一刀切，轉為依據各廠環保能力做不同程度能量調配，政策出現否放，翁朝棟說，實際上是更嚴格，過去的環保限產只有 28 個城市，以津、京、冀為主，今年已擴大到長三角等 70 個城市，且時間由 4 個月延長到 6 個月，減產力度並未降低。



第三個重點是原料價格，煤炭價格近來走高，每公噸高達 180 美元到 220 美元，澳洲煤炭的輸出港是東澳昆土蘭省北部達爾林普爾灣煤碼頭 (DBCT)，但此港口因工程改建而塞港，且現在逢澳洲颶風和雨季，會影響開採和運輸，推升煤價上漲；至於鐵礦砂的價格，較高品級 62% 鐵礦砂每公噸已漲至 75 美元。



不過，中鋼強調，三大觀察指標都顯示，明年首季鋼市審慎樂觀，但中鋼還是會密切觀察景氣、市場變化，絕對不是只有考慮國際行情，也會考慮下游可以承受的成本狀況。受到美國 232 條款及歐盟防衛措施影響，產業看法比較悲觀，下游單軋和鍍面烤漆業確實比較辛苦，所幸，客戶分散市場能力還不錯，影響沒想像中大，另外，螺絲螺帽業則有些轉單效應有機會慢慢發酵。