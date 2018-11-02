罷工事件影響 美貨運公司UPS 停收大型貨運訂單

全球最大的快遞物流公司優比速 (UPS-US) 在週四 (1 日) 表示，將在下週三 (7 日) 開始停止接收重型貨物運輸，以避免罷工問題影響貨物運輸。

UPS 在一份聲明中表示：「由於我們無法確定停工的情況，因此無法承擔讓客戶的貨物滯留在我們系統中的風險。」因此決定停止收件，目標在週末之前清除所有大型貨物的訂單，以免旗下重型貨運部門的罷工問題影響到客戶的權益。

UPS 同時也表示，罷工問題不會影響即將到來的年終假期，小型包裹的運送並不會受到影響。UPS 正在努力解決工會問題，同時努力降低來自亞馬遜 (AMZN-US) 巨量訂單相關的運貨成本。

在上個月 10 月 5 日，UPS 的貨運員工拒絕了公司所提出的合約報價，並延期至下週 11 月 12 日進行新合約的討論。如若談判破裂，將可能進行罷工，並以經由 Teamsters 工會所授權，預估罷工人數將達到 12,000 名員工，也將會是 UPS 二十多年來首次面臨罷工情況。

不過，大型貨運其實只佔 UPS 業務的一小部分，因此預期罷工的影響範圍不大。根據數據顯示，UPS 在今年第三季運費營收為 8.67 億美元，而美國路面貨運的營收近 75 億美元。

「大型貨運部門是 UPS 的低利潤業務，所以即使股東也不會太在意，」航運諮詢公司 ShipMatrix 的總裁 Satish Jindel 表示。他也補充道，目前美國卡車運輸短缺將使 UPS 能夠在罷工後迅速恢復大部分業務。