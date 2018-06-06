勞資談判在即 UPS員工投票授權必要時進行罷工 恐危及美國經濟

Teamsters 和 UPS 很可能出現美國數十年未見的全國性大罷工。

經過投票，聯合包裹服務 (United Parcel Service Inc.) (UPS-US) 的員工壓倒性支持授權進行罷工，給了員工一個籌碼，如果目前的合約談判失敗，該公司的 28 萬名 Teamsters 會員可以選擇是否舉行罷工。

Teamsters 包裝部門主管 Denis Taylor 在網路廣播中宣布了投票結果，「這並不意味著我們會罷工，它只是代表了我們有一個獲得支持的罷工條件。」

工會 Teamsters 宣布超過 90% 會員投票贊成如有必要可進行罷工。但是，儘管壓倒性的贊成，工會內部對最佳談判策略仍存在深刻分歧。

勞資雙方正在談判取代 7 月 31 日到期的 5 年合約。雙方已就一些非經濟問題達成了暫定協議，但最近才開始討論加薪和健康福利等議題。

自從 5 年前達成合約以來，UPS 雇用了 26 萬名員工，並新增了 4 萬名工會成員。 UPS 運輸業務大約占全美 GDP 的 6%，意味著這場勞資糾紛可能會擾亂美國經濟。

問題在於這家快遞鉅子如何擴展業至每周七天提供送貨服務。

UPS 一年前開始提供周六送貨服務。它尚未正式宣布周日服務計畫，但工會表示，該公司已提出幾項擴大周末交貨的建議。

談判桌上的一個方案是建立一個雙層工資制度，要求平常時薪 15 美元的兼職工人周日上班，給予他們全職的工資。現有的全職司機現在平均時薪為 36 美元，或每年大約 75000 美元。

對於這個方案，Teamsters 存在分歧，這使得達成協議和避免罷工變得更加困難。

工會內的一個反對派團體 UPS Teamsters United 認為，2017 年獲利 50 億美元的 UPS 應該支付與現有員工相同薪資給新的全職員工。

UPS Teamsters United 發言人 David Levin 指出，「大多數人都了解亞馬遜 (AMZN-US) 和電子商務的世界，UPS 不再是周一到周五甚至周一至周六上班的企業，而將是一周營運 7 天。」「但公司創造了創新高的獲利，不需要對此做出讓步。」

工會發言人拒絕對談判發表評論。