美國郵局「漲」聲響起！亞馬遜、FedEx、UPS 股價應聲下挫

週四 (12 日) 美國郵局 ( USPS) 提案將亞馬遜、UPS、和 FedEx 使用的包裹運輸費率調漲 9% 至 12%，受此消息拖累，亞馬遜、FedEx、UPS 股價應聲下挫。

週四受此消息拖累，亞馬遜 (AMZN-US) 股價下跌 2.04% 至每股 1719.36 美元；FedEx (FDX-US) 走跌 1.82% 至每股 217.42 美元；UPS (UPS-US) 下挫 2.48% 至每股 113.76 美元。

亞馬遜股價走勢。(圖：Investing)

傑富瑞 (Jefferies) 的研究報告顯示，亞馬遜 62% 的美國快遞業務是由美國郵局承包。意味著若美國郵政調高費率，將對亞馬遜帶來更大的風險，而且在此情況下，預計 UPS 和 FedEx 也會同步調高費率，進而影響全美電子商務業務。

美國郵局的包裹服務 (FedEx、UPS 也使用此服務) 是運輸過程中最後也是最昂貴的步驟，可以將包裹送貨到府。美國郵局提議，對於重量超過一磅的包裹費用調漲 9.3%，對任何較輕的包裹調漲 12.3% 費用。如果得到監管機構的批准，這些變更將於明年 1 月 27 日生效。

4 月美國總統川普曾批評，美國郵局涉嫌與亞馬遜簽訂過多優惠的送貨協議。川普對此還頒布行政命令，成立特別小組來審查美國郵局，並發文抨擊「美國郵局根本就是亞馬遜的送貨員，無法從亞馬遜的業務中獲利。」

亞馬遜美國快遞業務分配：美國郵局 62% 、UPS 21%、FedEx 8%、當地物流 9% 。(圖：AFP)

然而，美國郵政發言人表示，調漲包裹服務的提案並不是針對川普批評所做的回應。

美國郵政發言人解釋，價格上漲反映了郵政總局的最佳判斷，我們正在尋求建立新的利率，以保持郵政服務的競爭力，同時為郵政服務提供急需的收入。”

美國郵政還希望將快遞郵件費用提高 3.9%、限時快遞費用提高 5.9%、普通郵件費用提高 10%。