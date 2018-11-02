金價跳升2% 因美元從數月高位回落

金價周四大漲近2%，從上日觸及的三周低位反彈，因美元從近期高點大幅下挫，令黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。

1802 GMT，現貨金上漲1.7%，報每盎司1,234.18美元，盤中最多升1.9%，至10月26日以來最高1,237.39美元。美國期金收高23.60美元，或1.94%，報1,238.60美元。

道明證券商品策略負責人Bart Melek稱，“美元大幅下跌是今日黃金走勢的主要催化劑。”

“美債收益率和美元下跌，中國人民幣上漲是主要因素，股市仍波動，受這些影響，市場對黃金進行了大量的空頭回補。”

美元指數下跌0.9%，從美國經濟繼續增強帶動上日觸及的16個月高位回落。

投資者聚焦周五將出爐的非農就業數據，尋找美國經濟進一步增強的信號。

市場同時還將關註下周二的美國國會選舉，將決定共和黨還是民主黨控制美國國會，一些人預計受選舉結果影響，市場波動性將增大。

金價此前三日連續下跌，周三觸及10月11日以來最低的每盎司1,211.52美元。

其他貴金屬，鉑金攀升2.8%，報每盎司859.40美元，稍早觸及6月27日以來最高的860.9美元。

銀價跳升3.7%，報每盎司14.74美元，鈀金漲1.2%，報1,091.45美元。

路透班加羅爾11月1日