人保(01339-HK)發行A股於11月5日網上路演

中國人民保險集團(01339-HK)公布，為便於A股投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和本次發行的聯席主承銷商將就本次發行舉行網上路演，網上路演時間：2018年11月5日(T-1日，周一)14:00-17:002、網上路演網站：上證路演中心：http://roadshow.sseinfo.com中國證券網：http://roadshow.cnstock.com3、參加人員：發行人董事會及管理層主要成員和聯席主承銷商相關人員。

中國人民保險集團本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。

本次擬公開發行股票不超過18億股A股，其中初始戰略配售數量為7.8876億股，約佔發行總數量的43.82%。回撥機制啟動前，網下初始發行數量為7.07868億股，約佔扣除初始戰略配售數量後發行數量的70.00%；網上初始發行數量為3.03372億股，約佔扣除初始戰略配售數量2後發行數量的30%。發行人和聯席主承銷商將通過網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價。

