美銀美林：反向指標顯示 10月大跌後美股值得買進

由一項過去預測成功率高達 94% 的指標來看，美股市場 10 月投資人情緒急速惡化，正觸發了一個「買入」信號。

美股標普 500 指數 10 月累計跌幅達 6.9%，是 2011 年 9 月以來最差的 1 個月走勢，美銀美林的「賣方指標」(Sell-Side Indicator) 也創下 14 個月以來最大降幅，由 56.9 下跌至 56.4，這個指標反應的是分配給股票的資金在整體投資組合中所占的比重。

由於這項指標具有逆向性，例如，如果這項指標為 61.9，則意味著市場情緒看多，因此就會觸發一個「賣出」信號。而 10 月的急跌，就觸發了買入信號。

美銀美林指出，「賣方指標」是他們用來估算市場方向的 5 項工具之一。過去在「賣方指標」達到這個水準或更低時，1 年後美股上漲的機率是 94%，回報率的中值更高達 19%。

美銀美林美股與量化策略主管 Savita Subramanian，由於企業獲利增長已達峰值，聯準會正採鷹派立場、美中貿易緊張，以及對全球基本面疲軟的擔憂，悲觀情緒掌控了市場，才使得賣方指標的數據來到 1 年以來最低。

儘管這些指標並不完美，不過公司的另一個指標「牛 / 熊指標 (Bull & Bear" indicator)」，之前曾順利預測了今年 1 月底至 2 月初的賣盤將至，而提前向投資人發出警告。

整體來說，美銀美林對年底前美股走勢看多，並表示，公司對 2018 年底標普 500 指數的目標仍 3000 點，相當於盤勢再漲 10.6%。