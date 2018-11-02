〈美中重啟對話〉美股盤前 道瓊期指漲逾200點

受美中貿易戰可望緩解的樂觀情緒影響，今 (26) 日美股盤前，三大指數期貨走揚，道瓊期指漲逾 200 點。

台北時間週五晚間 6 點 30 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 219 點 (0.86%)，標普 500 期指上漲 0.77%，那斯達克期指上漲 0.20%。

道瓊期指漲逾 200 點。(圖：翻攝自 Investing.com)

台北時間週五晚間 8 點 30 分，美國將公布 10 月非農就業報告，在勞動市場緊俏的情況下，預料市場將把焦點，擺在平均時薪成長幅度。

美國總統川普昨日於推特發文稱，他和中國國家主席習近平通了電話，雙方針對貿易、北韓等議題，進行了「非常好」的對話。

陸媒報導則指出，習近平說，他和川普對於中美關係穩定發展、擴大雙方經貿合作，都有良好願望，「我們要努力，把願望變現實。」

川普和習近平，預計於本月底登場的 20 國集團 (G20) 峰會上會面，據悉，川普希望藉此機會，與中國達成貿易協議，因此已要求內閣成員，起草相關條款。

中國外交部稱，習近平和川普的電話會談「非常積極」，雙方都認為，應加強貿易往來，在相互尊重的基礎上，展開磋商。

截至週四，美股已連 3 漲，受上述消息激勵，樂觀氛圍可望延續。

昨日道瓊工業指數收漲 264.98 點 (1.06%)，至 25380.74 點；標普 500 指數收漲 28.63 點 (1.06%)，至 2740.37 點；那斯達克指數收漲 128.16 點 (1.75%)，至 7434.06 點。

週五亞股走揚，上證綜指收漲 2.70%，深證成指收漲 3.96%；南韓 Kospi 指數上漲 3.53%，日經 225 指數上漲 2.56%；台股收漲 61.85 點 (0.43)，至 9906.59 點。