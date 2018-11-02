港股ADR收升398點騰訊(00700-HK)衝破290元

美股3大指數升逾1%，騰訊(00700-HK)等藍籌股在ADR走勢報「起」。港股ADR指數收報25814點，升398點，升1.54%。
《人民日報》刊文稱，網遊並非天生就是洪水猛獸，其危害在於「沉迷」。此文章論調為騰訊控股股價充滿「動力，該股周四香港收報277.8元，升4%，ADR延續升勢，收報291.26元，較港收市升13.46元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報65.11元，較港收市升0.06元；港交所(00388-HK)ADR收報218.01元，較港收市升4.41元；友邦(01288-HK)ADR收報62.04元，較港收市升0.74元。
內銀內險股上升，建設銀行(00939-HK)ADR收報6.41元，較港收市升0.1元；工商銀行(01398-HK)ADR收報5.48元，較港收市升0.11元；中人壽(02628-HK)ADR收報16.18元，較港收市升0.46元。
國際油價跌逾2%，油股回升。中海油(00883-HK)ADR收報13.45元，較港收市升0.01元；中石油(00857-HK)ADR收報5.82元，較港收市升0.03元；中石化(00386-HK)ADR收報6.52元，較港收市升0.13元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.61元，較港收市升0.66元；聯通(00762)ADR收報8.41元，較港收市升0.2元；中電信(00728)ADR收報3.72元，較港收市升0.01元。