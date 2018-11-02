逢低買進更有賺頭？科技女股神：暴跌的科技股帶來有趣的估值

方舟投資 (ARK Investment Management) CEO 及科技女股神 Catherine Wood 週四 (1 日) 分享近期投資策略，表示她的投資公司已出售蘋果的股票，轉向購買其他在 10 月暴跌的科技股。

十月拋售潮中，FAANG 科技股全面重挫，Netflix (NFLX-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 股價分別重挫 20%、21% 和 10%，臉書下跌 7%，而蘋果跌幅最小僅 3% 左右。

對此 Catherine Wood 表示：「我們認為 Netflix、亞馬遜、Nvidia 和生物科技 Illumina 等公司股票拋售過度，這些企業都在 10 月出現了兩位數的虧損。」

Catherine Wood 認為，蘋果業績強勁，但 10 月對其他科技股的重大打擊帶來了「一些有趣的估值」。

Catherine Wood 提到，方舟投資在 ARK 新興主動型 ETF 的資產輪動中賣出蘋果，因為在十月拋售潮中蘋果是為數不多僅跌 3% 左右的科技公司之一。

Catherine Wood 解釋說：「我們非常關注顛覆性創新，蘋果是一家創新公司，但在 10 月底義大利反托拉斯當局，因蘋果計劃性逼用戶換機，對蘋果開罰千萬歐元罰單。我們看到該公司未來將面臨的難題。」

此外，早在 2011 年，蘋果設定 iOS 系統用戶僅能透過 App Store 購買應用程式，並加收 30% 的服務費，就被指責收費金額過高且違反反壟斷法。Catherine Wood 提到，這是蘋果公司首次成為監管或合法的焦點。

十月拋售潮中，亞馬遜遭過度拋售，跌幅達 21%。(圖：AFP)

許多分析師也有類似操作，認為逢低買進「過度拋售」且「長期獲利穩固」的科技股，現在是最佳時機點！

上週亞馬遜最新財報公布至今，Stifel 分析師 Scott Devitt 表示，股價已下跌 10%，是時候逢低買入了！

Devitt 週四 (1 日) 重申亞馬遜股票的買入評級，理由是他對亞馬遜利潤上升持樂觀態度。

鑑於企業雲端和廣告業務的大幅增長，營收增長對亞馬遜而言變得不那麼重要了，亞馬遜的長期獲利穩固。他對亞馬遜股票的目標價格設為每股 2400 美元。