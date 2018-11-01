搶攻電競商機 宏達電協力贊助第十屆IESF世界電競錦標賽

宏達電 HTC(2498)今 (1) 日宣布將支持首次登台舉辦的《第 10 屆 IESF 世界電競錦標賽》，該賽事將於 11 月 9 日至 11 月 11 日於高雄巨蛋舉行，今年將有來自 50 多個國家、超過 500 位選手、媒體及貴賓造訪高雄，估計可吸引約 3 萬人次到現場觀賽，是台灣有史以來舉辦過最大型的電子競技錦標賽。宏達電台灣區總經理陳柏諭表示，電玩電競是目前與未來最閃耀及具產值的明星產業，結算至 2017 年，全球的電玩電競的玩家人數已高達 26 億人。透過宏達電建構成的 VR 平台與生態鏈，將讓電玩電競遊戲發展更趨多元與迷人。很高興這次 HTC 能以實際行動參與此次盛會，並投入協助將台灣電競產業推上國際舞台，向世界展現屬於台灣的實力與精神。未來，隨著虛擬實境的技術不斷發展，HTC VIVE 也將帶著電玩電競產業走向另一個超乎想像與震撼的新境界。



在國際電競盛典期間，同時也舉辦國際電競高峰論壇，期望讓國際除透過台灣選手的優異表現、優勢軟硬體產業來認識台灣外，更可進一步讓國際重要外賓，近距離瞭解台灣的電競發展產業鏈與扎實的體育實力，宏達電也將以 VIVE 虛擬實境與遊戲發展為主題、進行全球性的交流。



11 月 12 日賽事結束後的 After Party 表演賽中，HTC 將於表演台上以 3 打 3 展示 VIVE STUDIOS 自行開發製作最強悍的戰爭模擬 VR 遊戲：Front Defense Heroes E-Sport version《英雄防線》多人連線對戰電競版，HTC 同時提供電競協會與全球電競選手 HTC U11 智慧型手機，方便來自世界各地的選手於比賽期間使用；由協會預先在手機內安裝比賽選手專屬 APP(GMEsports)，讓選手能隨時隨地了解賽事狀況、接收公告廣播、生活訊息、天氣預報及吃喝玩樂等資訊，也透過 HTC U11 讓全世界推廣台灣品牌與看見高雄之美。HTC 也會在活動現場設立虛擬實境體驗專區，讓來自全球的電競代表選手與粉絲，對現今 VR 的發展狀態與應用能有更進一步了解。

