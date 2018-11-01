〈研華物聯網峰會〉物聯網3年內快速發展 仍有障礙待解決 中國可望發展最快

研華 (2305-TW) 董事長劉克振今 (1) 日出席物聯網共創峰會時指出，3 年內物聯網產業將快速發展，其中中國大陸擁三個優勢，預計將是其中發展最快、最大的市場，不過他也指出，目前物聯網仍有三個障礙需要解決。

劉克振預期，3 年內物聯網將高速成長，中國大陸因市場量體大、創業創新風潮帶動、及政府政策支持下，可望重現當時電商崛起的情況，將成為物聯網最大的市場。

不過，劉克振也指出，目前物聯網仍有三個障礙需要解決，第一就是邊緣設備標準尚未統一，再來就是雲平台百家爭鳴，但缺乏共享協同，最後則是行業應用尚未形成產業鏈分工。

此外，劉克振認為，未來若要朝向人工智慧物聯網發展，無論是商業模式，以及組織架構現都必須要轉型，商業模式要由物聯網的 B2C 轉為 B2B，組織架構也必須朝向 EXO 型態發展，否則不易成功。

研華計畫參與的 AIoT 產業領域中，最大的將是智慧工廠與工業 4.0，智慧城市為第二大市場，包括智慧交通、工業區節能、污染監控、智慧路燈、公車站牌、城市汙水、空氣監測、智慧停車、智慧充電。其他領域尚有能源產業、設備聯網，智慧醫院、零售與物流等。

按照劉克振預估，2021 年 WISE-PaaS 軟體平台要有 1000 個客戶，軟硬體系統組合產品 SRP 要有 60 個客戶，DFSI 垂直領域系統集成商要有 80 家客戶。