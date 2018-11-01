遠傳攻智慧長照 今參與為期四天「2018亞洲樂齡智慧生活展」

遠傳 (4904) 搶攻智慧長照商機，響應政府長照 2.0 計畫，近年以「Health 健康 +」服務為基礎，積極投入智慧醫療與長照應用佈局，本次受台南市政府衛生局邀請，於今 (1) 日至 4 日一連四天在高雄展覽館參加「2018 亞洲樂齡智慧生活展」，展示串聯居家、社區、長照機構與近 70 家醫療院所共同打造的全方位銀髮智慧照護網，幫助銀髮族輕鬆完成自我健康管理，並同步接軌醫院與長照構機的遠距追蹤照護，讓銀髮族享受高品質的樂齡生活。遠傳電信企業暨國際事業群執行副總曾詩淵表示，近年政府積極整合資源發展長照產業，遠傳電信自 2014 年推出『Health 健康 +』服務，便持續積極與多家醫療院所合作，憑藉卓越技術優勢，建置智慧醫療、健康、照護物聯網平台，並透過綿密的醫療追蹤網絡進行遠距照護服務，發揮最大社會效益。



遠傳「Health 健康 +」結合醫院 HIS 醫療資訊系統與多元化物聯網量測裝置，發展出「照護雲平台」、「長照住民平台」、「居服居護平台」等雲端平台，讓照護管理資訊化，大幅提高醫療即時性與準確性，有效減少照護人力，進一步提升護理服務品質。



遠傳並同步展出具視訊功能的機器人「智慧居家長照小幫手」，搭載多項貼心居家照護服務，包含即時 / 預約叫車與叫餐、保健知識宣導、醫院衛教服務、記錄生理量測與資料上傳。隨著衛生福利部逐步放寬遠距醫療照護對象與服務模式，未來透過遠距醫療，不僅可克服地理障礙，對於慢性病照顧與出院病患的追蹤系統也將更完善。



目前全台近 70 家連結「Health 健康 +」的醫療機構橫跨各地區醫學中心、區域醫院、社區診所與長照機構，包括亞東醫院、成功大學附設醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院、大林慈濟醫院、台南市立醫院等。

