搶攻南部VR商機 宏達電攜手高雄市政府打造KosmoSpot x VIVELAND

宏達電 (2498) 今(26)日宣布與高雄市政府攜手於大魯閣草衙道打造「KosmoSpot x VIVELAND」，即日起正式開幕營運。「KosmoSpot x VIVELAND」占地約 250 坪，是目前全台遊戲最多款、內容最豐富多元的 VR 體感展示場域，將提供超過 40 款具高互動性的 VR 內容，有台灣最棒的新創團隊所開發的內容，也有來自世界各國優質產品，消費者將可享受最頂級 VR 設備 VIVE Pro 所帶來的高度沉浸感，再搭配最新體感科技設備。現場另設有擴增實境 (AR) 及混合實境 (MR) 等體驗區域，提供全方位科技體感應用展示環境。宏達電北亞區總經理鮑永哲表示，宏達電發展 VR 一路從台北三創園區 VIVELAND 開始，持續透過不斷小改版，目前最新 VIVELAND 4.0「KOSMOSPOT 奇點站」是和高雄市政府合作案子，與台北三創園區不一樣的是，宏達電在三創 VIVELAND 空間約 350 平方米(約 106 坪)，但高雄草衙道空間達 826 平方米(約 250 坪)，可容納 15 區主題，共 40 款體驗內容，有足夠空間去設計發揮，收費模式和台北類似，同時可提供包場服務，但是目前沒有銷售 VIVE 裝置產品。



鮑永哲指出，VIVELAND 作為 VR 遊樂場的產業先驅，已創造出成功經營範例及獲利模式。藉由 HTC 在全球的虛擬實境產業影響力，把台灣的創新作品帶到國際市場。在提供新創團隊展示場域的同時，也讓南台灣的消費者有機會體驗到優質多元的 VR 內容。



高雄市政府代理市長許立明表示，感謝經濟部大力支持與市府共同投入 12 億元推動體感科技產業，今日啟用的 KOSMOSPOT 體感樂園，可以讓民眾體驗最新的 AR/VR 遊戲，更是業者的創意展示舞台，將所研發的產品進行市場驗證，結合高雄市數位內容產業基礎、硬體應用能量等利基優勢，讓體感業者從高雄出發邁向國際，開創更好業績。



宏達電副總李文材指出，宏達電 VIVELAND 是 VR 遊樂場的產業先驅，已創造成功的經營與獲利模式，目前宏達電已成立南部專責服務團隊，打造最完善的體驗空間並提供新創業者絕佳的展示平台。

