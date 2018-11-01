〈日本國際工具機展〉上銀今年已調薪5-10% 明年啟動高階工程師徵才

日本國際工具機展今 (1) 日在東京開展，工具機大廠上銀 (2049-TW) 展出多項新品，董事長卓永財表示，今年日本工具機展聚焦智慧製造，開始有日本廠展出具備工業 4.0 概念的產品，顯示製造業整體趨勢持續朝工業 4.0 邁進，而企業需長期投入研發，以持續推動營運發展與產業升級，今年已調薪 5-10%，明年還會有高階工程師的人才需求。

卓永財表示，今年日本工具機展聚焦智慧製造，開始有日本廠展出具備工業 4.0 概念的產品，顯示製造業整體趨勢持續朝工業 4.0 邁進，而此次上銀參展的產品中，客戶對 AC 軸與 C 軸搭載直驅馬達、智慧型滾珠螺桿搭載扭矩馬達等 2 項產品最有興趣。

上銀今年展出多項新品，包括智慧型滾珠螺桿搭載扭矩馬達、液靜壓線軌與諧波減速機等。智慧型滾珠螺桿搭載扭矩馬達為上銀研發 6 年的新品，首度對外展出，應用於精密智慧加工，已進入量產階段，卓永財透露，已在 9 月初的美國芝加哥工具機展覽期間取得客戶訂單。液靜壓線軌也是此次重點新品，可應用於高精密或精密智慧加工領域，如航太、半導體產業等。

上銀長期以來不斷投入新產品研發，以持續推動營運發展與產業升級，卓永財並時常對外強調企業持續投入研發的重要性。他表示，一個企業若沒有長期投入研發，是無法成為全球性的公司，而除技術研發外，人才也是關鍵之一。

上銀今年調薪幅度已達 5-10%，卓永財透露，明年還會依公司整體獲利表現來調薪，且還會擴大徵才，人才需求將以高階工程師為主。