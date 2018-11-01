謝劍平傳授企業經理人及散戶必懂投資方針

文．洪寶山

「別人恐懼的時候，我們要貪婪；別人貪婪的時候，我們要恐懼。」是股神巴菲特的經典名言，亦代表著投資者必須時時警惕且保有「危機意識」。面對世界經濟體質的變遷，中美貿易戰的後續發展，未來該如何布局，成了企業經理人及投資人心中的問號。

臺灣科技大學財務金融所謝劍平教授，曾在歐債、金融風暴等經濟危機時期，帶領企業度過危機，且能運用財務力維繫公司營運。如今，面臨目前美國升息、中國降準等趨勢，謝劍平亦有獨特見解及分析。

貿易戰是工具 是國家制度與戰略的競爭

世界經濟體質改變對企業的影響，首當其衝勢必影響新興國家，為能應對美國升息，新興國家將會邁入升息階段，例如土耳其、菲律賓、印尼等國都已升息。謝劍平解釋，政府欲防止資金外流及通貨膨脹的衝擊，勢必先帶動內需市場，提升公共建設，如：機場建設。用以增加國債刺激經濟，穩住國家內部的經濟脈動取得平衡。

針對中美貿易戰，謝劍平提出個人觀點：「貿易戰像是個工具，是國家制度與戰略的競爭。」以全球化的影響，其實對於發展中、已成熟國家都有益，但中國經濟體日增月盛，美國兩黨派早有共識。因此，美方早在外交策略上已有明顯表態，目的就是想抑制中國的崛起。不過，目前貿易戰尚未直接影響中國在於中美貿易的順差還在進行中，因美國廠商早預計關稅調漲提前進貨，所以真正影響是明年的基期。

今年十月，中國再次降準，其實是想解決國內經濟問題，所以實施貨幣寬鬆政策。謝劍平表示，中國一方面個人或企業債務太高，另一方面是房地產的融資貸款過當，又顧忌讓資金緊縮會使中國房市處於相當不利條件，這是中國不樂見的。不過解決過程中會使人民幣貶值、資金外流也是可預期的。

回看台股同樣受到波及，面對此一經濟環境的影響，台股也間接反映國內企業的獲利、經濟實力等狀況。此外，謝劍平語帶保留提及，雖然國內經濟成長率都維持二％至三％，但想突破三％，在未來兩三年是不太容易，除非有突破性的發展或成長。再者，未來台灣是否會調整與美國的利差進行緩步升息是值得研究觀察的。

完善的「資本配置」 企業經理人為重要關鍵

謝劍平提出建議給國內企業經理人，站在企業立場，儲備資金是必要的。若未來台美的利差越來越大，保有現金的公司經營較有利。如有融資能力也能增加融資金額，因未來是否會升息，誰也說不準。而外銷產業大的企業就該調整布局，考驗企業的管理能力。不過，謝劍平還是非常肯定提出：「台灣在全球供應鏈上佔有一席之地，其他國家不可能取代台灣。」

除此之外，企業經理人的基本素質絕對重要，方能鞏固公司財務及提升企業價值。首先，須了解公司資產負債表上的紀錄歷史，包括資產、負債狀況及過去如何累積股東權益等財務。再者，了解公司策略發展、產業脈動及前瞻等，因為財務運用的「創意」非常重要，為能因應不同的景氣狀況，提出適當的決策方案，如：舉債、併購、下市等……。當然不外乎心理素質「溝通能力」及「耐心」，兼具以上條件才是專業財務經理人。

從財務策略來看，謝劍平舉出實際案例「麥當勞從台灣撤出」，分析企業營運狀況、資本配置。因麥當勞的經營模式改變，比過去更重視「股東權益報酬率」，才做出全球性撤離，賣出國內兩百多家的分店，取回現金資產。而麥當勞掌握著公司經營最重要的行銷 knowhow、品牌及產品。雖然營收變小，但資本變輕，獲利依然提高，靠著房租收入、加盟店佣金及品牌力維繫企業價值。

以上做法，對麥當勞持有股東產生很大的報酬，這就是財務操作重要的一環「資本配置」。謝劍平提出上述例子解釋如何將公司資本運用合宜，不論併購、分發股利或擴大資本支出、買回庫藏股等策略，最終目的都是為了將公司的股東利益達到極大化，這就是企業經營者所追求的目標。

「併購價格」「整合企業」 企業經營是門藝術

提到財務，身為前兆豐副總經理的謝劍平，已有多年專業豐富的歷練，他描述過去自身的併購經驗。對許多大企業而言，併購都是家常便飯，但最重要的兩大困難點。第一：「併購價格」。公司需用合理價格併購，讓雙方獲利。第二：「整合企業」。將企業文化、投資架構合併且轉型。面對兩大難點，謝劍平坦言，其實「企業經營也是一門藝術啊！」

除此之外，謝劍平在開發投資方面亦有一番事蹟。幾年前，他曾任中華投資董事長，長期著墨於「股權投資」，類似創投的角色。他加以解釋股權投資分為兩種。一種為「財務性投資」，是持有對方企業股權的五％至一○％之內，但不佔經營權，只賺取財務利潤。另一種為「策略型投資」，是站在策略聯盟中扮演重要角色且雙方共同經營，扶持成長。

就此，謝劍平對現今情勢的總結為「全球發展不平衡」。雖各國歷經幾次重大經濟危機，在政策及外匯存底等已有防範準備，但目前全球面臨的國際政治影響，因川普想利用國際經濟問題解決國內政治問題，好比拉攏國內中低階級的選民，以利下次競選連任等。造成國際彼此經濟的困擾及環境的挑戰，間接影響股市金融等。謝劍平大膽提出︰「二○一九年總體經濟不會比今年來得佳，建議企業必須將營運槓桿降低且保有現金，以利公司的營運及布局。」

投資者的心理素質影響投資效率

「積小勝為大勝」，謝劍平強調，投資前，先了解自己是否適合投資且持有多少籌碼能運用，最後是專業程度。他解釋，「投資決勝關鍵不在專業度」，專業度能學習也能購買，但它無法讓你致勝，真正關鍵是「心理素質及時機掌握」。心理素質就是「耐心」，先觀察且不因一時衝動而壞了大局。再者，專業度讓投資客判斷市場環境，謝劍平舉例，要對公司基本面有詳細了解才能有動作，「攤平」就是其中一種。

謝劍平提出個人經驗舉例，許多投資者看見一檔股票每股一百元，但心中買點是設置每股八十五元。經過一段時間後，卻漲到一一五元。心中就產生疑慮馬上追高，但萬萬沒想到過陣子又回到當初的目標價。謝劍平感嘆地說，「因為沒有耐心，所以許多人在多變的股市中都是輸家。」

不過，謝劍平透露一些指標讓投資人參考投資標的的選擇重點。首先，公司具有經濟規模和獨特技術。再者，熟悉公司年度財務報表，了解毛利、負債比及現金生產能力等，各層面的營運狀況。他感嘆說，「投資也是門藝術，不是科學，也不可長期持有。」在未來這幾個月經濟的變數還是不容小覷，對於手上有持股或尚未進入市場的投資人，可多觀察三個月，不因一時的眼紅，而失去更多的權益。

來源：《理財周刊》 949 期

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