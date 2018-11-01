【華冠投顧】美科技股大漲助攻、櫃買兵臨月線之前

鍾騏遠 分析師

#一分鐘個股掃描：

2327 國 巨：

開高走高、量能突破後，隨便漲停鎖死，有機會挑戰月線

3406 玉晶光：

未突破均量就漲停鎖死，後續可沿布林上緣斜率觀察

6150 撼 訊：

開盤不久隨即鎖量漲停，留意明日的月線反壓

3105 穩 懋：

股價開平走高鎖漲停，留意明天開高後的上影線

4190 佐登 KY：

十點之前增量走高、尾盤鎖住漲停，後續有機會挑戰年線

#一分鐘盤勢概況：

美科技類股跳空大漲，加權指數持續墊高，櫃買指數量能放大到兩星期以來的新高量，由於先前多數投資人，個股操作偏向空方，對於這兩天的大漲，一時之間反應不過來。加上被動元件族群集體性上揚，多數個股甚至攻高到漲停，帶動整個多軍一舉向上突破。先前在 10/30 日的分析中提醒過，5 日線即將靠攏，多空操作，必須耐心等候盤勢表態，否則方向一錯，全盤皆輸。放空賠 10%、跟做多賺 10%，來回就差 20% 了！

明天逢周五、加上台股近兩日強漲之後，短線的多軍除了今天有部份獲利出場之外，明天台股表現以及漲價題材的後續走勢，都是未來指數是否能走向築底的觀察點。如果月線反壓出現帶量的上影線，代表指數仍屬反彈格局；相對的，若是帶量長紅突破月線的話，後續台股築底的機率就會大增。而 11/6 日的期中選舉，也會影響川普的態度偏鷹派或是鴿派，將左右中美貿易的發展。.

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