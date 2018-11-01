台股盤後—權值股疲軟 漲價概念股挺身力守9800點

台股今 (1) 日在漲價概念矽晶圓、被動元件族群反彈上攻帶動下，無懼權值股疲弱，指數開低走高，終場收 9844.74 點，上漲 42.61 點或 0.43%，力守 9800 點關卡，成交量 1275.25 億元。

觀察今日權值股表現，水泥雙雄表現為較為亮眼，台泥上漲 2.7%、亞泥漲逾 1.5%，台積電、鴻海力守紅盤，不過大立光尾盤下殺，翻黑作收，電信三雄也同步走弱，台塑四寶也僅台塑收紅，均壓抑台股漲勢。

被動元件國巨、禾伸堂、奇力新挾第三季獲利不俗，今日帶動被動元件族群續漲，國巨、華新科、信昌電、蜜望實、九豪、大毅等以漲停作收，今展科、美桀漲逾 9%，禾伸堂、奇力新大漲 8%，其中禾伸堂回到百元關卡、奇力新也回到 80 元之上。

同樣擁有漲價題材的矽晶圓族群今日也續強，環球晶、中美晶今日再攻漲停，台勝科漲逾 7%，嘉晶、合晶也有 4% 以上的漲幅。

此外，蘋果將於美國時間 1 日公告財報，玉晶光、穩懋、康控等在獲買盤青睞，今日紛紛強攻漲停，也成為盤面上的一大量點。

法人認為，台股近 2 日雖然出現反彈走勢，但目前上檔依舊存在套牢賣壓，均不利多頭態勢成立，短時間挑戰萬點依舊有難度，目前須觀察指數能否站穩 9800 關卡以及 10 日線。