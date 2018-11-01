【華冠投顧】武傑電台:台股開始反彈!鎖定好股票價值浮現!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2308 台達電、2368 金像電、6147 頎邦、3324 雙鴻、2327 國巨。

台股盤勢分析:

續漲

台北股市早盤小漲 + 10 點開出後，加權指數立即由紅翻黑，回測『灘頭堡』9740 點；隨後低檔買盤開始轉強，指數快速翻紅後，指數呈現高檔震盪。終場指數小漲 + 42 點作收，收在 9844 點，成交量 1277 億。

消息面影響總是來的快，去的快，當『消息面』不再影響台股；當然我們就要積極的面對台股的『基本面』!! 從我們昨天說的這一句話，再看到今天矽晶圓、被動元件、3D 感測相關個股大漲；台股的信心，可以是打了一記『強心針』。

只是本周指數連續四天的上漲，投資朋友難免還是要問?! 漲完了嗎?! 對於這個問題… 我的看法還是一樣『續漲』!! 目前台股走的『基本面』的行情，也因此在內資買盤回流下，就算是萬點，也只是初步目標!!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3563 牧德、5483 中美晶、2327 國巨、6488 環球晶、2368 金像電、4803VHQ-KY、2456 奇力新、2492 華新科… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

4162 智擎、8489 三貝德、2474 可成、8383 千附、6452 康友 KY… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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