【華冠投顧】台股連四紅，被動元件，矽晶圓連2日強彈!

美股續漲，台股繼昨日大漲後，今持續震盪走高，指數漲 42 點，9844 點作收，成交量 1277 億元，價漲量縮。

結構方面: 電子股漲 0.88%，金融股跌 0.59% 最弱，傳產股漲 0.25%，OTC 指數漲 2.25%，最強。上漲家數 1135 檔，下跌家數 208 檔，漲停板家數 33 檔。盤面攻擊股焦點: 以跌深股為主，被動元件國巨 (2327)，華新科(2492)，信昌電(6173)，大毅(2478)，蜜望實(8043) 等均漲停板，禾伸堂 (3026)，立隆電(2472) 大漲! 矽晶圓: 環球晶 (6488)，中美晶(5483) 連拉 2 根漲停，台勝科 (3532)，嘉晶(3016)，合晶(6182) 等續大漲。挖礦股撼訊 (6150)，青雲(5386) 漲停。其他玉晶光 (3406)，穩懋(3105)，康控(4943)，精測(6510)，台郡(6269)，越峰(8121)，兆遠(4944)，聯亞(3081)，大宇資(6111) 等均跌深強彈攻漲停。

外資由賣轉買，今續買 40.9 億元，連四買，不過期貨市場卻連 2 天減多單，今減 2521 口多單，今日大盤成交量減少，連漲四天後漸進入上檔壓力區，因此，建議明日起，個股漲多請勿追價，逢高可獲利減碼。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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